Google, Android 17 Beta 3'ü Kullanıma Sundu: İşte Yenilikler!

Google, uyumlu Pixel cihazlar için yeni Android 17 Beta 3 güncellemesini kullanıma sundu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, Pixel kullanıcılarının yüzünü güldürecek yeni güncelleme Android 17 QPR1 Beta 3'ü kullanıma sunmaya başladı.

Haziran ayında gelecek büyük Pixel Feature Drop'un habercisi olan bu beta sürümü, hem can sıkan hataları temizliyor hem de arayüze küçük ama keyifli dokunuşlar katıyor.

Birçok sorun düzeltildi

  • Herhangi bir kaynaktan medya oynatırken yaşanan o sinir bozucu cızırtı ve ses bozulmaları tamamen düzeltildi. artık müzik keyfiniz yarıda kalmayacak.
  • Sırf sinyal kalitesini yanlış algıladığı için güçlü Wi-Fi ağlarından durduk yere kopan telefonlar artık bu sorunu yaşamayacak.
  • Telefonu her yeniden başlattığınızda ana ekrandan buharlaşan veya widget seçim listesinden kaybolan o küçük araçlar artık yerli yerinde duruyor.
  • Uçak modunu açmanıza rağmen Hızlı Ayarlar panelinde inatla açık görünen mobil veri simgesi hatası nihayet giderildi.

Hızlı ayarlar iPhone'a benziyor

Google bu sürümde sadece hataları ayıklamakla kalmıyor, görselliğe de oynuyor. Güç tuşuna uzun bastığınızda veya Hızlı Ayarlar’ı açtığınızda artık gözü yormayan, şık bir bulanıklaştırma efekti devreye giriyor.

Ama asıl eğlenceli kısım paneli aşağı kaydırdığınızda ortaya çıkıyor. Hızlı Ayarlar tepsisini aşağıya doğru çektiğinizde, iPhone kullanıcılarının yakından bildiği efekte benzer küçük bir esneme ve geri zıplama hareketi eklenmiş. Küçük bir detay gibi görünebilir ama arayüzün genel akıcılığına oldukça havalı bir hava katıyor.

Hangi cihazlar bu güncellemeyi alıyor?

Google bu sefer güncellemeyi iki farklı versiyon koduyla dağıtıyor. Eğer Pixel 6, 6 Pro, 6a, Pixel 7, 7 Pro ya da 7a kullanıyorsanız telefonunuza CP31.260508.005.A1 sürümü gelecek.

Bunun dışındaki tüm güncel modeller (Pixel 8 serisi, çiçeği burnunda Pixel 9 ve Pixel 10 aileleri ile Pixel Tablet) ise CP31.260508.005 sürümünü indirecek. Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar > Sistem > Yazılım güncellemeleri > Sistem güncellemesi yolunu izlemeniz yeterli. Pixel telefonlar harici bu güncellemeyi almanızın şu aşamada herhangi bir yolu yok.

