Google, Apple ve Microsoft'tan Şifresiz Doğrulama Açıklaması

Google, Apple ve Microsoft, bugün paylaştığı ortak duyuruda şifresiz doğrulamanın tüm platformlara entegre edilmesi için birlikte çalışacaklarını açıkladı. Üç dev şirket, sistemin önümüzdeki yıl içinde tüm platformlarda kullanılabilir olmasının beklendiğini belirtti.

Dünyanın en büyük üç teknoloji şirketi olan Google, Apple ve Microsoft, bugün ortak bir açıklama yayınlayarak tüm dünyayı bir konu hakkında bilgilendirdi. Üç dev, mobil, masaüstü ve tarayıcıların tamamında hesaplarınıza şifresiz girmenizi sağlayacak desteği sunmak üzere anlaştıklarını açıkladı.

Bu açıklamayla birlikte Android’den iOS telefonlara, Chrome’dan Safari ve Edge tarayıcısına ve Windows’tan macOS işletim sistemine tüm cihazlar ve platformlar, çok da uzak olmayan bir gelecekte hiçbir şekilde şifre gerektirmeyen doğrulama yöntemine kavuşacak. Üç dev şirket, bu yöntemi hayatımıza geçirmek için ortak şekilde çalışacak.

Şifreler kalkınca hesaplarımıza nasıl gireceğiz?

Şifresiz giriş imkânı, günümüzde halihazırda yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Bu yöntem sayesinde kullanıcılar, uygulamalar, internet siteleri ve diğer dijital hizmetler için cep telefonlarını bir doğrulama yöntemi olarak seçebiliyorlar. Bu sayede, herhangi bir doğrulama gerektiren işlem yapacaklarında telefonlarında belirledikleri parmak izi, PIN ya da desen ile hesaplarına giriş yapabiliyorlar.

Şifrelerin ortadan kalkması, kullanıcılar için bir yandan ufak bir uğraş getirirken, diğer yandan da tüm şifreleri hatırlama sorumluluğunu ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte şifrelerin ele geçirilmesiyle bilgilerin sızdırılması gibi güvenlik sorunları da büyük oranda ortadan kalkıyor.

Üç şirketin bu konuda ortaklık kurmasıyla büyük bir avantaj sağlayacak. Bu ortak çalışma sayesinde, örneğin, Microsoft Windows işletim sisteminde Google Chrome tarayıcısından hesabına giriş yapmak isteyen bir kullanıcı, Apple iPhone telefonuna gelen doğrulama isteğini tamamlayarak işlemini gerçekleştirebilecek.

Apple, Google ve Microsoft, yeni doğrulama yönteminin tüm platformlarda önümüzdeki yıl içinde mevcut olmasını beklediklerini açıkladı. Tamamen şifresiz bir gelecek içinse şu anlık herhangi bir yol haritası paylaşılmadı.