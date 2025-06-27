Google, kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir özelliği test etmeye başladı. Arama hizmetine entegre edilecek özellik, kullanıcıların sevdikleri haber kaynaklarına hızlıca ulaşmalarını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Arama hizmeti için yeni bir hamle geldi. Şirket, şu an için ABD ile Hindistan'da sadece İngilizce dili için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, kullanıcıların daha kişisel bir Google Arama deneyimi yaşamalarını sağlayacak. Peki bu özellikle Google Arama'da neler değişecek?

Google'ın "Tercih Edilen Kaynaklar" olarak isimlendirdiği yeni özellik, Google uygulamasını açtığınız zaman sizin belirlediğiniz haber sitelerindeki içerikleri göstermeye başlayacak. Kullanıcıya gösterilecek içerikleri ise algoritma belirleyecek. Yeni özellik, "En çok okunan haberler" bölümünün hemen altında yer alacak.

Google Arama'nın yeni özelliği böyle görünecek:

Google Arama'nın yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mekanizmasına sahip olacak. Webtekno başta olmak üzere hoşuna giden internet sitelerini tercih edilen kaynak olarak belirleyen kullanıcılar, bir gelişme olduğu zaman bizim ne yazdığımıza hızlıca ulaşmış olacak. Böylelikle zaman kaybının önüne geçilecek.

Google, Arama'ya gelecek yeni özellikle ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman tamamlanacağı şimdilik belli değil. Ancak bu özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek diyebiliriz.