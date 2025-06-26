Google Gemini Mobil Uygulaması Güncellendi: İşte Yenilikler

Google, üretken yapay zekâsı Gemini'ın Live kısmına altyazı özelliği getirdi. Bu özellik, yapay zekânın söylediği şeylerin metin hâline getirilmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, üretken yapay zekâsı Gemini'ın iOS ve Android sürümlerini güncelledi. Bu güncelleme ile kullanıcılara yepyeni bir özellik sunuldu. Gemini Live, bu güncelleme ile artık çok daha iyi bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Gemini'ın Live özelliği, yapay zekâ ile gerçek zamanlı olarak konuşabilmenizi sağlıyor. İşte bu özellik, artık altyazı desteği de sunacak. Kullanıcılar, yeni özellik kapsamında ne söylediklerini anlık olarak göremeyecekler ancak yine de uygun olmayan ortamlarda yapay zekâ ile konuşan kullanıcılar, aldıkları yanıtları metin olarak da görebilecekler.

Gemini Live'ın altyazı özelliği böyle görünecek

Gemini Live'ın yeni özelliğine sağ üstte bulunan yeni bir buton üzerinden ulaşılabilecek. Kullanıcılar, buraya tıkladıkları zaman ekranda yüzer bir açılabilir bölüm görecekler. İşte bu bölüm, Gemini'ın sözlerini metin hâlinde gösterecek. Özelliği bir kez aktif eden kullanıcı, başka bir sohbet için bu özelliği aktif etmek zorunda kalmayacak.

Edinilen bilgilere göre Gemini'ın yeni özelliği, an itibarıyla geniş kapsamda kullanıma sunuldu. iOS ve Android telefonlarında Gemini kullananlar, uygulamayı güncelledikten sonra Gemini Live'ın altyazı özelliğini kullanmaya başlayacaklar.