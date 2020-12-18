Arama sonuçlarında çeşitli canlıları gerçek boyutlarıyla dünyamıza taşıyan Google, son olarak The Mandalorian'ın Baby Yoda'sını AR sonuçlarına ekledi. Gerekli anahtar kelimelerle arama yaptığınız takdirde Baby Yoda'yı dünyanıza ekleyebileceksiniz.

Google'da bazı canlıları arattığınız zamanda arama sonuçlarında o canlıyı gerçek boyutlarıyla dünyaya yansıtmanızı sağlayacak artırılmış gerçeklik için tasarlanan model de yer alıyor. Şirket, geçtiğimiz hafta Android ve iOS platformunda 50 yeni arama için daha artırılmış gerçeklik modeli eklemişti.

Bundan iki gün önceyse Google, Star Wars ve özellikle The Mandalorian hayranlarının fazlasıyla seveceği bir hareket yaptı. Dev şirket, bugün muhteşem bir sezon finali yapan dizinin 'Baby Yoda' olarak anılan ünlü The Child (Grogu) karakterini artırılmış gerçeklik sonuçlarına ekledi.

Google, The Mandalorian'ın Grogu'sunu gerçek dünyaya taşıdı:

Google'ın Grogu'yu artırılmış gerçeklik modelini arama sonuçlarına eklemesiyle birlikte Grogu, gerçek dünyada masanıza, yanınıza ve elinizin yanına yerleştirilebilir oldu. Grogu'yu gerçek boyutlarıyla olduğunuz yerde görmek için yapmanız gerekenlerse oldukça basit:

Google'da 'grogu' , 'the child' veya 'baby yoda' aramalarından birini yapın.

, veya aramalarından birini yapın. Çıkan sonuçlarda '3D olarak göster' seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Açılan sayfada 'Alanınızda görün' seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Google, yeri algıladığı anda Grogu'yu gösterecektir.

Gerçek dünyanıza Grogu'yu eklediğiniz zaman fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğraflar veya videolar doğrudan cihaz galerinize kaydolacaktır. Dolayısıyla fotoğraflara ve videolara daha sonra galeriden erişebilir ve istediğiniz platformda veya istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz.

Google, daha önce de Star Wars serisiyle ortaklık gerçekleştirmiş, son olarak da 5G Pixel cihazları ve seçili 5G Android akıllı telefonlar için 'The Mandalorian AR Experience' isimli uygulamasını yayınlamıştı. Şirketin ilerleyen dönemlerde de Star Wars evrenini gerçek dünyaya taşıyan yeni deneyimlerini göreceğimizden eminiz.