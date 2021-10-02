Google'ın Banka Hizmeti, Daha Çıkış Yapmadan İptal Edildi

Aram motoru devlerinden Google, her masada olduğunu göstermek amacıyla sürekli farklı girişimlerde bulunuyor fakat çok azının pratiğe döküldüğünü görüyoruz. Şimdi de Google, yine pratiğe dökemediği bir özellikle karşımızda. Bu sefer ki özellik, bankacılıkla ilgili.

Birçok şirket, olduğu haliyle yetinmeyip farklı yönlere doğru genişleyerek hacim kazanmak ve kullanıcılarına/müşterilerine daha çok şey sunarak onları kendisine bağlamak istiyor. Buna örnek olarak e-ticaret devi olarak tanıdığımız Amazon’un oyun yapmasını gösterebiliriz.

Fakat teoride her ne kadar ‘kullanıcılara farklı şeyler sunmak için genişlemek’ kulağa mantıklı gelse de uygulamaya gelindiğinde terslikler kendini gösteriyor. Bu terslikler baş edilemez hale geldiğinde ise maalesef hem şirketler boşuna zaman harcamış oluyor hem de kullanıcılar yok yere heveslendirildiğinden güven kaybı oluşuyor. Bu konuyla şimdi de ABD merkezli Google karşımızda.

Google’ın bankacılık uygulaması Plex, iptal edildi:

Arama motoru devlerinde her zaman ilk sıralarda kendine yer bulan Google, bankacılık konusunda, ilk başta Cache olarak isimlendirdiği, daha sonra ise ismini Plex olarak değiştirdiği bir uygulama üzerinde çalışıyordu. Google Pay ile senkronize olarak çalışan platformda kullanıcılar için işlevsel birçok özellik bulunacaktı.

Yaptığınız ödemeleri gösteren bir tablodan birikim hedefleri belirleyebildiğiniz bir özelliğe kadar birçok işlevsel özellik sunması beklenen Plex, normalde 2020 yılında çıkacaktı. Fakat pandemi sebebiyle sürekli ertelenen ve geç kalan uygulama, bir de geliştirilmesinde görevli bir çalışanın işten ayrılmasıyla tamamen rafa kaldırıldı.

Bir bankacılık uygulaması olacak olan Plex, kullanıcılara yeni bir banka hizmeti sunmayacaktı. Onun yerine halihazırda var olan bankalarla platformu eşleştirerek bu bankaların, hizmetlerini buradan sunmasını mümkün kılacaktı. Bunun için de şirket, Citigroup ile anlaşmıştı bile.

Uygulamanın iptal edilmesinin Google Pay ile ödemeleri etkilemeyeceğini söyleyelim. Bu noktada sadece banka hesabı eşleştirilemeyecek. Finans alanından çekileceği düşünülmeyen Google’ın, Plex’ten sonra gelecek olan diğer hamlelerini de zamanla göreceğiz.