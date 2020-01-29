Google ekibi, Çeviri hizmeti üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği duyurdu. Bu özellik, bir konuşmanın anlık olarak başka bir dile çevrilmesine yardımcı olacak. Yapay zeka desteğine sahip olan özellik, şu anda pek çok dilde test ediliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, kullanıcılara onlarca hizmet sunuyor. Şirketin sunduğu hizmetlerden bir tanesi de "Translate" ya da Türkçe adıyla Çeviri. Kullanıcılar, farklı dillerde olan içerikleri Google Çeviri ile anında istedikleri dile çevirebiliyorlar. Üstelik Google Çeviri'nin desteklediği dillerin çok fazla olması, kullanıcılar için vazgeçilmez hale gelmesine neden oluyor.

Google Çeviri, zaman zaman çeviri hataları yapıyor olsa da bugün pek çok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Hatta konuşma desteği de olan Google Çeviri, böylelikle kelime telaffuzlarının öğrenilmesi konusunda da fayda sağlıyor. Şimdiyse Google Çeviri için üzerinde çalışılan yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özelliğin hayatımıza girmesiyle birlikte özellikle yabancı dilde eğitim alan öğrenciler, derin bir nefes alacaklar.

Google Çeviri'ye anında çeviri özelliği geliyor

Google ekibinin, Çeviri üzerinde çalıştığı yeni özellik, uzun bir konuşmayı gerçek zamanlı olarak çevirebiliyor. Yapay zeka desteğine sahip olan yeni özellik, yine internet bağlantısı ile Google sunucuları üzerinden çalışacak ve telefonunuzun mikrofonu aracılığıyla alınan konuşmaları anlık olarak başka bir dile çevrilebilecek.

Gelen bilgilere göre Google, Çeviri hizmeti için geliştirdiği yeni özelliği İspanyolca, Almanca ve Fransızca gibi diller başta olmak üzere pek çok dilde test ediliyor. Aslına bakacak olursak bu sevindirici bir haber. Çünkü yapılan testler başarılı olur ve herhangi bir sorun ile karşılaşılmaz ise söz konusu özellik kısa süre içinde tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Google Çeviri'nin sahip olacağı yeni özellik; söylenenlerin özünü anlamanıza, desteklenen dillerde anlık ders desteği almanıza ve hatta altyazısız film ya da dizi izlemenize yardımcı olacak. Ancak bu noktada, iOS kullanıcılarının çok da hoşuna gitmeyecek bir haber vermek durumundayız. Google yetkililerinden gelen açıklamalara göre Çeviri'nin yeni özelliği, ilk olarak Android kullanıcılarının hizmetine sunulacak.