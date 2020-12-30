Google, 10 Yıllık Cloud Print'in Fişini 1 Ocak'ta Çekiyor

Google, bulut tabanlı belge yazdırma uygulaması Cloud Print'in fişini 1 Ocak itibarıyla çekiyor. Kullanıcılar, işlevsel açıdan uygulamanın eksikliğini hissetmeyecek olsalar da hala Cloud Print'i kullanmakta olan bazı kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirmesi gerekecek.

Teknoloji devi Google’ın uygulama mezarlığına bir yenisini daha gömmek üzereyiz. Kapanacağı 2019 yılında duyurulan Google Cloud Print, 1 Ocak itibarıyla kullanıcılara veda edecek. Peki Google, pek çok kullanıcı için hala varsayılan yazdırma uygulaması olan Cloud Print’in fişini neden çekiyor?

Bu sorunun yanıtı için biraz geçmişe gitmek gerekiyor. Cloud Print, 2010 yılında Chrome OS kullanıcılarının belge yazdırma işlemlerine uygun bir araç olarak kullanıma sunulmuştu. Kullanıcılar, uzun yıllar boyunca yazıcılarını kablosuz bir şekilde kullanabilmek için bulut tabanlı bu uygulamayı kullandılar.

Google, 2017 yılında Chrome OS için yeni bir güncelleme yayınladı ve kullanıcıların bulut servisine gerek duymadan Chrome OS cihazlarıyla yerel ağdaki herhangi yazıcıya bağlamasını mümkün kıldı. Dolayısı ile bu özellikten sonra Cloud Print, bir kullanıcı alışkanlığından fazlası olamadı.

Siz değerli okuyucularımız arasında Cloud Print kullanıcısı bulunuyorsa, 1 Ocak’ta hoş olmayan bir sürpriz yaşamamak için varsayılan yazdırma seçeneğini yeniden ayarlamanızı öneririz. Cloud Print, Google tarafından hizmet dışı bırakılan ne ilk uygulama, ne de sonuncusu olacak. Google’ın “uygulama mezarlığını” kontrol etmek isterseniz buradaki içeriğimize bir göz atabilirsiniz.