Google DeepMind, tek komutla oynanabilir 3D dünyalar yaratan Genie 2 modelini tanıttı. Yeni araç oyun tasarımı ve yapay zekâ için önemli bir adım olarak görülüyor.

Google, tek bir görsel komutla 3D oyun dünyaları üreten yapay zekâ aracı geliştirdi. Genie 2 olarak bilinen bu yeni araç, oyun tasarımı dünyası ve yapay zekâ araştırmaları için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Google, yeni yapay zekâ aracı Genie 2’yi tanıttı. Genie 2, kullanıcıların tek bir görsel komutla tamamen oynanabilir 3D oyun dünyaları yaratmasına imkan tanıyor.

Genie 2’nin 3D dünya yaratma yeteneği

Genie 2, önceki sürüm olan Genie 1'in 2D dünyalar yaratmasının ötesine geçerek, oyuncuların etkileşimde bulunabileceği 3D ortamlar tasarlayabiliyor. Araç, çeşitli perspektiflerden 3D dünyalar üretiyor ve bu dünyalarda hareketler gibi etkileşimlerin sonuçlarını da simüle edebiliyor. Google, bu yeteneklerin Genie 2'nin sunduğu en önemli özellikler arasında olduğunu açıkladı

Genie 2'nin en önemli özelliklerinden biri, oyun tasarlama süreçlerini hızlandırabilmesi olacağı ise aşikar. Ayrıca NPC'ler, çevre dinamikleri (yer çekimi, suyun fiziki hareketleri), aydınlatma ve animasyonlar gibi oyun dünyasını daha gerçekçi hale getirecek öğeleri de üretme yeteneğine sahip.

Genie 2 henüz video oyun geliştirmede doğrudan kullanılmasa da, potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda önemli bir araştırma aracı olarak karşımıza çıkıyor. Google ise bu teknolojiyi yapay zekâ ajanlarını eğitmek ve geliştirmek için de kullanmayı planladığını açıkladı. Yapay zekânın oyun sektöründeki yerini giderek daha fazla hissettirdiği günümüzde, Genie 2'nin gelecekteki etkileri ise şimdiden merakla bekleniyor.