Google, yeni yapay zekâ modelleri Imagen 3 ve Veo’yu tanıttı. Imagen 3 görüntü üretme yeteneği sunarken Veo ise metin ve görsellerle animasyonlar oluşturabiliyor.

Google, Vertex AI platformuna iki yeni yapay zekâ modeli ekledi: Imagen 3 ve Veo. Imagen 3, metin komutlarına dayanarak görüntü oluşturma yeteneğine sahipken, Veo, hem görüntü hem de metin komutlarını kullanarak animasyonlar üretebiliyor. Bu iki model, ayrı ayrı kullanılabildiği gibi birlikte de çalışabiliyor olacak.

Imagen 3, detay, aydınlatma ve yapaylık azaltma konularında önceki versiyonlarını geride bırakıyor. Gelecek haftadan itibaren tüm Vertex AI kullanıcıları tarafından erişilebilir olacak.

Imagen 3 ve Veo özellikleri

Önümüzdeki haftadan itibaren tüm Vertex AI kullanıcılarının erişimine sunulacak olan bu model, "allowlist"teki kullanıcılar için ek özellikler de barındırıyor. Mevcut olan ek özellikler arasında inpainting (görüntülere öge ekleme), outpainting (görüntüleri genişletme) ve ürün arka planı değiştirme bulunuyor. İşletmeler ise komutlarla birlikte kullanılmak üzere referans görüntüler sağlayabilirler. Imagen 3 Özelleştirme ise bu referans görüntülerini kullanarak marka, stil, logo ve ürün özelliklerini yeni görüntülere ekleme imkanı sunuyor.

Veo ise ön gösterim aşamasında kullanıcılara sunuldu. statik görüntüleri sahne yönlendirmeleriyle animasyon haline getirebiliyor ve yalnızca bir metin komutuyla sıfırdan video üretebiliyor. Hem Imagen hem de Veo'nun oluşturduğu içerikler, DeepMind’in SynthID'si ile görünmez şekilde filigranlanmış durumda. Aynı zamanda güvenlik filtreleri ile de zararlı içerik oluşturulmasını engelliyor olacak.

Google ise bu yapay zekâ modellerini eğitmek için müşteri verilerini kullanmadığını ve telif hakkı tazminatı sunduğunu belirtti.