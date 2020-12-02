Google'ın önemli isimlerinden Eric Schmidt, dünyanın en zeki 100 çocuğunu aramaya başladığını açıkladı. Schmidt tarafından yapılan açıklamalara göre bu çocuklar, dünya meselelerinde bir an önce görev alıp, mevcut neslin yaptığı hatalardan kaçınmalılar.

Google'ın eski patronu Eric Schmidt, Times'a verdiği bir röportajda dikkat çekici çıkışlar yaptı. Bir vakıf kurup dünya genelindeki en zeki 100 çocuğu aradığını söyleyen Schmidt, bu çocukların dünyanın geleceğini belirleyecek meselelerde görev alması gerektiğine inandığını ifade ediyor.

Eric Schmidt tarafından yapılan açıklamalara göre bir yeteneğin ortaya çıktığı ortalama yaş 16. Mevcut neslin yaptığı işlerde çok fazla hata olduğunu vurgulayan Schmidt, gelecek nesle bir an önce görev verilmesi gerektiğini ifade ediyor. İşte Schmidt'in kurduğu yetenek avlama vakfı da bu görev doğrultusunda çalışacak ve dünyanın en zeki 100 çocuğunu bulmaya çalışacak.

Edinilen bilgilere göre Schmidt tarafından kurulan Schmidt Future, İngiltere'de hizmet veren Rhodes Trust ile iş birliği yaptı. Ekipler, yapacakları araştırmalarla dünyanın en zeki çocuklarını tespit etmeye çalışacak. Keşfedilen zeki çocukların hangi "dünya meseleleri"nde görev alacaklarını ise zaman gösterecek.