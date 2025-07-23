Google Fotoğraflar'a gelen yeni "fotoğraftan videoya" özelliği sayesinde galerinizden hiç çıkmadan fotoğraflarınızı videoya dönüştürebileceksiniz.

Google Fotoğraflar, artık sadece anılarınızı sakladığınız bir yer olmaktan çıkıyor. Yeni gelen yapay zekâ özellikleri sayesinde artık fotoğraflarınızı kolayca videolara dönüştürebileceksiniz. Hem de galerinizden çıkmanıza gerek kalmadan.

İster eski bir tatil fotoğrafınızı canlandırmak isteyin, ister sosyal medyada paylaşacak yaratıcı içerikler arıyor olun, doğrudan Google Fotoğraflar üzerinden yeni Gemini özelliklerini kullanmanız artık mümkün olacak.

Google Fotoğraflar'a yeni "Oluştur" sekmesi geldi

Artık uygulamanın alt menüsünde yeni bir "Oluştur" sekmesi göreceksiniz. Bu sekme, sadece fotoğrafları saklamakla kalmayan Google Fotoğraflar’ı aynı zamanda içerik üretmek için güçlü bir araca dönüştürecek.

Yeni gelen bu sekmeyle birlikte birkaç farklı yapay zekâ destekli aracı kullanabileceksiniz. Bunların arasında en dikkat çekeni ise uzun zamandır beklenen fotoğrafları videoya çevirme özelliği. Bu özellik sayesinde tek bir fotoğrafı seçip, iki farklı animasyon tarzından birini belirleyerek saniyeler içinde küçük videolar oluşturabileceksiniz.

Ayrıca kolajlar, vurgulu videolar ve "Remix" adı verilen yeni bir stil özelliği de bu sekmede yer alıyor. Remix ile fotoğraflarınıza anime, çizgi roman ya da 3D animasyon gibi stiller uygulayabiliyorsunuz. Bu yeni özellikler, bugün itibarıyla ABD'deki kullanıcılar için kullanıma açılmış durumda fakat Google çok yakında tüm dünyadaki kullanıcılara da sunmayı planlıyor.

Galerideki fotoğraflar nasıl videoya dönüştürülür?

Yeni "fotoğraftan videoya" özelliğini kullanmak oldukça basit. Uygulamada "Oluştur" sekmesine girdikten sonra tek yapmanız gereken fotoğrafı seçmek. Ardından size iki seçenek sunulacak:

Ufak dokunuşlar : Fotoğrafınızda küçük ama etkili animasyonlar uygulanır.

: Fotoğrafınızda küçük ama etkili animasyonlar uygulanır. Kendimi şanslı hissediyorum: Yapay zekâ sizin için rastgele bir tarz dener.

Bu yeni özellik, Google’ın daha önce Gemini'a entegre ettiği Veo 3 teknolojisine benzese de Google Fotoğraflar’da şu an Veo 2 kullanılıyor. Yani Gemini'deki gibi 8 saniyelik klipler değil, burada 6 saniyelik videolar oluşturuluyor ama gelecekte Veo 3 desteğiyle daha kapsamlı videolar üretmek de mümkün olacak.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.