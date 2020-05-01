Google'ın Gboard klavyesinde tek elle kullanım modunun yetersiz kaldığı noktada imdadınıza yetişecek gizli bir özellik bulunuyor. Eğer tek elle daha hızlı yazmak istiyorsanız, klavyeyi dilediğiniz gibi şekillendirebildiğiniz bu özelliği kullanabilirsiniz.

Günümüzde akıllı telefonların ekranları gitgide büyümeye başladı. Ekran boyutlarının artması, özellikle parmakları kısa olan kullanıcılar için bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Bu zorlukların başında da tek elle yazı yazmak geliyor.

Hepimiz telefonlarımızı aynı şekilde tutmuyoruz. Kimimiz farklı elimizle, kimimiz klavyenin bulunduğu yerin daha üstünden veya daha altından tutuyoruz. Haliyle klavye üzerinde başparmağımızla gezinirlen zorlanıyor, hatta kimi zaman telefonumuzu düşürebiliyoruz. Ancak Google'ın Gboard klavyesindeki gizli bir özellik tüm bu sorunların önüne geçiyor.

Google Gboard'da bulunan gizli erişilebilirlik özelliği

Google'ın klavyesindeki tek elle kullanım modu, daha hızlı yazmanıza yardımcı bir özellik olsa da, daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyan kullanıcılar da var. Gboard'un gizli özelliği, klavyeyi istediğiniz gibi şekillendirmenizi ve istediğiniz konuma sürükleyebilmenizi sağlayarak büyük kolaylık sunuyor.

Özelliği etkinleştirmek için virgül tuşuna uzun basın ve parmağınızı üzerinde bir el yer alan kare simgesine sürükleyerek tek elle kullanım moduna geçin. Şimdi Gboard portre modu açıkken, kenar çubuğu menüsünün en altındaki (kareler ve ok bulunan) simgeye dokunun. Klavye daha loş bir görünüm alırken etrafında mavi bir kutu oluşacak.

İşte o mavi kutu klavyenizi istediğiniz yere konumlandırabilmenizi ve boyutunu ayarlayabilmenizi sağlıyor. Klavyenin sınırlarını belirten mavi dikdörtgeni herhangi bir yöne sürükleyebilir veya kenarlarından tutarak istediğiniz boyutlara ayarlayabilirsiniz. Konuma ve boyuta karar verdikten sonra, değişikliklerinizi kaydetmek için sağdaki onay işaretine dokunun.

Gboard'un bu gizli özelliği sayesinde artık klavyenizi istediğiniz elinizle rahat bir şekilde kullanabilir ve daha hızlı yazabilirsiniz. Özelliğin nasıl işlediğine buradaki görüntüden bakabilirsiniz.