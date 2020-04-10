Akıllı cihaz kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen sanal klavye uygulamalarından biri olan Gboard, geçtiğimiz günlerde boşluk tuşu üzerine Google yazısını getirdi. Kullanıcılarsa bu yenilikten pek memnun kalmadı.

Google tarafından geliştirilen sanal klavye uygulaması Gboard, kullanım kolaylığı sayesinde pek çok kişi tarafından tercih ediliyor; hatta öyle ki Android için piyasaya sürüldüğü Aralık 2016 tarihinden bu yana lider klavye uygulaması olarak kendini kanıtladı ve diğer Google uygulamalarıyla olan entegrasyonunu da başarılı bir şekilde sağladı. Gboard, şu günlerdeyse başarısının yanında bazı eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamamış gibi görünüyor.

Gboard’da geçtiğimiz haftalarda yapılan küçük bir değişiklik kullanıcıların hiç hoşuna gitmedi. Sanal klavyede bulunan boşluk tuşunun üzerinde yapılan değişikle artık tuşun üzerinde Google yazısı var. Önceden boş olan bu tuşta yapılan yenilik, birçok kullanıcının çeşitli forumlar üzerinden tepki mesajları yayınlamasına sebep oldu.

Gboard içerisinde birden fazla yenilik var:

Google bununla beraber entegre uygulamaların aranması için klavyeye koyduğu kısayol tuşunu da kaldırdı. Şu an bunun yerine araç çubuğundaki ögelerin görünürlüğünü kontrol etmek üzere bir ok tuşu eklenmiş durumda. Kullanıcıların tespit ettiği değişikliklerin otomatik uygulama güncellemelerinin etkinliğine bağlı olmadığı da biliniyor. Güncellemenin sunucu taraflı olduğu buradan anlaşılıyor ve Gboard’un eski sürümlerine dönmeye çalışmak da sorun olarak adlandırılan bu durumun çözülmesine yardımcı olmuyor.

Klavyede birden fazla dil seçeneğini aktif hâle getiren kullanıcılar, herhangi bir Google yazısı ve bağlantısı görmediklerini söylüyor. Yani bu durum sizi de rahatsız ediyorsa görmemek için klavyenizde ek bir dil daha kullanmayı deneyebilirsiniz. Swiftkey’in de daha önceden bu tarz şeyler denediğini hatırlayanlar olacaktır. O zaman da bir miktar tepki çeken bu durumun çok yeni bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Yine de Gboard için gelen tepkilerin nereye varacağını önümüzdeki günler gösterecek. Google, konuyla ilgili henüz sessizliğini koruyor ve geri bildirimleri izliyor. Gelecek yanıt yeni bir güncellemeyle mi olacak yoksa kullanıcılar değişikliğe ayak mı uyduracak göreceğiz.