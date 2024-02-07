Bir gün uyandık ve hayatımıza ChatGPT denen yapay zekâ eklendi. O günden bugüne de sayesinde çok şey değişti. Önce ChatGPT 3.5 ile tanışıp ardından ChatGPT 4’ün gelmesi de akıllara bazı soru işaretlerini getirdi? ChatGPT 3.5 ve 4 arasındaki farklar neler, ChatGPT 4’e para vermeye değer mi?

Değer mi değmez mi konusunun cevabını her ikisini de kullananlar çok iyi bilir ama doların da pek aşağıda olmadığı düşünülünce, aylık 20 Amerikan dolarının bu modele verilip verilmeyeceği sorgulanabiliyor.

Özellikle ChatGPT’yi işiniz için kullanıyorsanız ya da hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştırdığını düşünüyorsanız vereceğimiz karşılaştırmalı örnekler ile kararınızı verebilirsiniz. O zaman ChatGBPT 3.5 ve 4’ün düellosu başlasın.

Önce bir her iki sürüm hakkında girizgâh yapalım.

Yapay zekâ tabanlı dil modelleri arasında ChatGPT 3.5, büyük bir adım olarak görülüyordu. Geniş bir veri seti üzerinde eğitilerek, günlük konuşmaları, metinleri ve kullanıcı sorgularını anlama ve cevaplandırma konusunda etkileyici bir performans da sergiledi.

Ancak ChatGPT 4, bu adımı daha da ileriye taşıdı. Yeni sürüm, daha da genişletilmiş veri setleri ve gelişmiş algoritmalara sahip oldu. Bu da onun daha karmaşık dil yapılarını anlama ve daha doğru yanıtlar verme kapasitesini artırıyor.

ChatGPT 3.4 ve ChatGPT 4 arasındaki farklar:

Parametreler arasındaki farklar:

Günlük dil kullanımındaki farkları

ChatGPT 3.5, uygulama alanlarında sınırlı kalıyor.

Görsel oluşturabilme ile öne çıkan ChatGPT 4 oluyor.

Yapay zekâ halüsinasyonu denen bir gerçek var.

Güncellikte, ChatGPT 3.5 geride kalıyor.

ChatGPT 4, yaratıcılıkta sınırları zorlayabiliyor.

Bizce, ChatGPT 4 satın alınmalı mı?

Parametreler arasındaki farklar:

GPT 3.5’un sınırlı sayıda becerileri varken GPT 4 önemli ilerlemeler kaydetmiş duruda. Multi-modal model olan 4, ile 3.5 arasındaki temel farklardan biri de parametre sayısı.

ChatGPT 3.5’un 175 milyar, ChatGPT 4’ün ise yaklaşık 1 trilyon parametresi olduğu söyleniyor. Bu da aslında modelin, eğitim verilerinden elde ettiği bilgileri içeren yapıyı gösteriyor. Yani parametre sayısı ne kadar yüksekse o kadar fazla hesaplama becerisi sağlanıyor ve karmaşık görevler yapılabiliyor.

Günlük dil kullanımındaki farkları

ChatGPT 3.5, günlük dil kullanımında sandığımız kadar başarılı cevaplar vermiyor. Fakat ChatGPT 4, bu konuda diğer sürümün önüne geçiyor. İroni, espri anlama ve duygusal tonlamaları ayırt etme konusunda oldukça hassas.

Bir kullanıcı esprili bir dille bir şey söylediğinde, ChatGPT 4 bu durumu daha iyi algılayıp, benzer bir tonla yanıt verebiliyor. Sadece bununla da kalmıyor ve daha karmaşık konuları anlama ve uzun süreli diyaloglarda bağlamı koruma konusunda da oldukça başarılı. Bu gelişmiş bağlam anlayışı da kullanıcıların daha karmaşık ve detaylı sorularına yanıt veriyor ve önceki mesajlar arasındaki ilişkileri hatırlamasını sağlıyor.

ChatGPT 3.5, uygulama alanlarında sınırlı kalıyor.

Sürümler; eğitimden iş dünyasına, sanattan günlük yaşama kadar geniş bir uygulama yelpazesi konusunda değişiklik gösteriyor. ChatGPT 3.5; öğrencilerin ödevlerinde, yazarların içerik üretiminde ve iş profesyonellerinin veri analizlerinde etkili bir yardımcı.

ChatGPT 4 ise bu alanlarda daha da ileri giderek, daha karmaşık ve yaratıcı çözümler sunabiliyor. Örneğin, bir öğrenciye matematik problemlerini çözmede daha detaylı yardım edebiliyor veya bir yazarın hikâye fikirlerini daha yaratıcı şekillerde genişletebiliyor. Ayrıca iş dünyasında logo çiziminden pazar araştırmasına, SEO’ya uygun yazılardan sosyal medyaya uygun videolar hazırlamaya kadar pek çok alanda daha etkin bir şekilde kullanılabiliyor.

Görsel oluşturabilme ile öne çıkan ChatGPT 4 oluyor.

Eğer yapay zekâ ile bir görsel oluşturmak isterseniz bunu ChatGPT 3.5 ile yapamazsınız. Ancak 4 versiyonu ise Dall-e ile görsel ihtiyacı konusunda da yardımcı oluyor. Örnek fotoğrafınıza benzer görseller oluşturabileceğiniz gibi gerekli prompter’leri girerek istediğiniz görseli başarılı sonuçlar ile alabilirsiniz.

Yapay zekâ halüsinasyonu denen bir gerçek var.

GPT 3.5’a bir şey sorduğunuzda alacağınız cevaplar sizi kandırmasın. Çünkü kendisi kimi zaman kendinden o kadar emin şekilde yazıyor ki neredeyse inanasınız gelebilir. Buna da yapay zekâ dilinde “AI halüsinasyonu” deniyor.

GPT 4’te de bu söz konusu olabiliyor ancak teknik raporlara göre yeni sürümdeki hata oranı diğer modele kıyasla daha az.

Güncellikte, ChatGPT 3.5 geride kalıyor.

Her iki sürüme de güncel bir soru sorduğunuz zaman ChatGPT 3.5’un yukarıdaki cevabı ile karşılaşırsınız. Ancak ChatGPT 4 size güncel bilgiler de sunar. 3.5’un 2021 sonlarına kadar olan bilgilerle eğitilmesinden dolayı da o tarihten sonraki olaylarda sınırlı kalır.

Ancak görmüş olduğunuz gibi 4, size güncel bilgiler sağladığı gibi konu ile ilgili yorum da yapar. Yine de her zaman olduğu gibi bu tarz bilgilerde de kontrol etmek, öncelikli yapılacak işlerden biri olmalı.

ChatGPT 4, yaratıcılıkta sınırları zorlayabiliyor.

Konu yaratıcılık olunca bazen birçoğumuz tıkanabiliriz. Yapay zekâ ise son dönemlerde bu konuda da yanımızda oluyor. Ondan ister bir başlık önerisi isteyin isterseniz de sadece bir şiir yazsın, GPT 4, bu konuda 3.5’un yine üstünde. Aradaki farkı da görselden görebilirsiniz. Soldaki 3.5’un yazmış olduğu şiirken, sağdaki 4’ün kaleminden çıktı.

GPT 3.5, kısıtlı kelimeleri ile sizi tatmin edici cevaplar vermeyebilir. Ancak 4, “Aa bu benim nasıl aklıma gelmedi?” dedirtecek öneriler ile karşınıza çıkabilir. Özellikle yaratıcı metinler, sunumlar, görseller ve daha fazlasını isteyenler sürümler arasındaki bu farkı da düşünmeli.

Bizce, ChatGPT 4 satın alınmalı mı?

Sonuca baktığınızda ChatGPT 4, “daha akıllı” olarak kabul edilir. Bu farkı, 5 yaşında birisi ve 26 yaşında üniversite okumuş birisi ile konuşmak arasındaki fark olarak da görebilirsiniz. 3.5 kimi zaman çok şey bilse de yanlış uygulayabilir ya da mantıksız şeyler söyleyebilir.

4 ise mükemmel olmasa da bazı şeyleri oldukça iyi anlar ve çok daha mantıklı konuşur. Uydurma ya da mantıksız cevap olasılığı daha düşüktür ve kendini daha iyi ifade edebilir.

Eğer ekstra özelliklere ihtiyacınız yoksa, çok fazla doğruluk payı aramıyorsanız ve size sadece taslaktan öteye çok fazla geçemeyen cevaplar lazımsa ChatGPT 3.5 kullanabilirsiniz. Ancak özellikle yapay zekâyı işiniz için kullanacaksanız ve bu eliniz ayağınız olacaksa vereceğiniz paraya değecek, hatta fazlasını bile çıkaracaksınızdır.

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