Google, geçtiğimiz günlerde duyurduğu sürpriz etkinliği "Search On"u gerçekleştirdi. Bu etkinlik kapsamında en popüler hizmetlerine gelen yenilikleri anlatan şirket, kullanıcılara çok sayıda yeni özellik sunuyor. Özellikle de Google Arama, artık çok daha işlevsel bir şekilde kullanılabilecek.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, teknoloji devi Google'ın sürpriz bir etkinlik düzenleyeceğinden bahsetmiştik. "Search On" isimli bu etkinlik gerçekleşti ve Google, hizmetlerine getirdiği yeni özelliklerini detaylarıyla açıkladı. Google tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, en popüler hizmetlerinin tümünü yenilemiş gibi görünüyor.

Google'ın açıklamalarına göre kullanıcılar; Arama, Lens ve Haritalar hizmetlerini artık yeni özellikleriyle kullanabilecekler. Peki bu hizmetler, kullanıcılara ne gibi yenilikler sunuyor? Dilerseniz hemen, Google'ın yeni hizmetlerine getirdiği yeniliklere detaylıca bakalım.

Google Arama'ya getirilen yenilikler

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Arama hizmeti, son 10 yıldaki en büyük yeniliklere sahip oldu. Bu yenilikler arasında etkileyici bir soru cevap sistemi bulunuyor. Google'a göre kullanıcılar, İngilizce olarak yaptıkları her aramada bu özelliği kullanabiliyorlar. Ayrıca Google Arama, artık yanlış yazılmış kelimeleri çok daha iyi anlayabiliyor. Her 10 aramadan 1 tanesinde yazım hatası yapıldığını söyleyen Google, yapay zeka desteğiyle bu durumu iyileştirdiğini ifade ediyor.

Arama hizmeti artık, spesifik bilgi verme konusunda da daha iyi. Google, yapılan çalışmalarla birlikte arama sonuçlarını görüntülerken, doğrudan arama terimlerine odaklandığını söylüyor. Bu sayede kullanıcılar, uzun internet siteleri içerisinde aradıklarını bulmak için zorlanmayacaklar. Bunun yerine o spesifik bilgiler, kullanıcıya doğrudan gösterilecek.

Google Arama ayrıca, videolardaki önemli anları belirleyebilir. Google'ın açıklamalarına göre kullanıcılar, yapay zeka sayesinde bir videonun en önemli noktalarına doğrudan ulaşabilecekler. Şu an test aşamasında olduğu açıklanan özellik, yıl sonunda Google'daki içeriklerin yüzde 10 kadarında kullanılabilecek. Google'a göre bu özellik, özellikle de spor müsabakaları ile ilgili videolar izlerken kullanışlı olacak.

Google Arama'nın yeni özellikleri bunlarla sınırlı değil. Popüler Arama uygulaması artık, aranan bir terimle ilgili alt konuları da anlayabiliyor. Bunu bir örnekle izah etmek gerekirse, diyelim ki ev egzersiz ekipmanı şeklinde bir arama yaptınız. Google Arama artık, bu aramayla ilgili alt konuları da gösterecek. Örnek arama terimimiz için kullanıcılar, premium ürünler ya da bütçe dostu ekipmanları ayrı ayrı görüntüleyebilecekler.

Google Arama, pek çok kullanıcının ortak bir sorununa da çözüm getiriyor. Hatırlarsınız ki bir dönem, internet mecralarında bir şaka vardı. "Melodisi şu olan şarkı nedir? Bu şarkıyı nasıl bulabilirim?" İşte bu sorunun cevabı artık Google Arama'da yer alacak. Kullanıcılar, Google Asistan'la entegreli olarak melodisini bildikleri bir şarkıyı mırıldanarak arayabilecekler. Google, bu özelliği için bir de video paylaştı.

Google Arama'nın mırıldanarak şarkı bulma özelliği, Android ekosisteminde 20'den fazla dil için kullanılabiliyor. Ancak iOS ekosistemindeki kullanıcılar, bu özelliği sadece İngilizce olarak deneyimleyebiliyorlar. Google, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı ancak iOS ekosistemindeki kullanıcılar muhtemelen bu özelliği daha fazla dilde kullanabilecekler.

Google Haritalar'a getirilen yenilikler

Google Haritalar, belirli bir mekanın en çok hangi saatlerde yoğun olduğunu zaten gösterebiliyordu. COVID-19 salgını nedeniyle bu özelliği genişletme kararı alan şirket, bu özelliğin küresel kapsamını haziran ayındaki verilere göre 5 kat artıracağını ifade ediyor. Üstelik bu özellik sadece kafe ve restoran gibi yerlerde değil, daha çok yurt dışında bulunan çamaşırhanelerde bile kullanılabilir olacakmış. Google'a göre bu özellik, yeni yüzünü kısa bir süre içerisinde iOS, Android ve masaüstü kullanıcılarına gösterecek.

Google Haritalar uygulamasının bir diğer yeni özelliği ise lokasyonlarla ilgili sağlık ve güvenlik bilgilerini gösterecek olması. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde bir mekana giriş yapmak için rezervasyon gerekip gerekmediğini, ateş ölçümü yapılıp yapılmadığını ve maske kullanımının zorunlu olup olmadığını görüntüleyebilecekler. Google, bu verileri doğrudan işletmelerden sağlayacak.

Google Haritalar'a gelen son yeni özellikse, yine bir lokasyonun kalabalıklık durumu ile ilgili. Sokak görünümü şeklinde olan bu özellik, kamerayla gösterdiğiniz bir mekanın ne kadar kalabalık olduğunu, bazı simgelerle gösteriyor. Bu özellik de Google Haritalar'ı daha işlevsel bir hale getirecek gibi görünüyor.

Google Lens'e getirilen yenilikler

Google Lens, zaten oldukça işlevsel bir uygulama. Bir görüntünün tanımlanmasını sağlayan bu hizmet, kısa bir süre öğrencilerin ev ödevlerine de yardım edebilir hale geldi. Ancak Google, bu özelliklerle yetinmeyerek Google Lens'i alışverişler için de uygun hale getirdi. Bu bağlamda kullanıcılar, artık bir kıyafete de Google Lens aracılığıyla ulaşabilecekler. Google, bu özelliğin Style Engine teknolojisi sayesinde kullanılabileceğini ifade ediyor.

Google Lens'e eklenen başka bir özellikse otomobillerle ilgili. Kullanıcılar bundan sonra, Google Lens'i kullanarak bir otomobilin gerçek dünyada nasıl görüneceğine bakabilecekler. Farklı arka planlarda kullanılabilen bu özellik, aracın detaylarının incelenmesi için de yakınlaştırma özelliğine sahip olacak. Google, bu özelliğin kullanılabilmesi için Volvo ve Porsche gibi otomobil devleriyle çalıştığını açıkladı.