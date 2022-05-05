Google Haritalar'ın navigasyon özelliği hayatımızı kolaylaştırsa da döner kavşaklardaki çıkış meselesi can sıkıcı olabiliyor. Peki Google Haritalar'daki '2. çıkış', '3. çıkış' gibi ifadelerle hangi yönler kastediliyor?

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımız önemli ölçüde kolaylaştı. Örneğin eskiden açıldıkça açılan, en son noktada ortalama büyüklükteki bir otomobilin kaputunu tamamen kaplayan büyüklükle karayolları haritaları vardı. Akıllı telefon ve internet ikilisi, bu kağıt kalabalığını cebimize sığdırdı. Özellikle de Google Haritalar gibi uygulamalar sayesinde gideceğimiz bir yere ulaşmak hiç olmadığı kadar basit.

Google Haritalar kullanıcılar için büyük avantajlar sunuyor olsa da pek çok sürücüyü çileden çıkaran bir durumu var. Bu durum, "Döner kavşaktan 2. çıkışa girin." meselesi. Az önce yazdığımız cümleyi Google Asistan'ın sesiyle okuduğunuzu ve istemsizce gerildiğinizi de biliyoruz. Şimdi sizlere, bu can sıkıcı durumu izah edeceğiz. Bu içeriğimizi okuduktan sonra hangi yola gireceğinizi rahatlıkla anlayacaksınız.

Google Haritalar'ı kullanırken doğru çıkış nasıl bulunur?

Aslına bakacak olursak Google Haritalar'daki çıkış meselesini çözmenin çok basit bir yöntemi var. Ancak bu çözüm pek çok kişi tarafından bilinmiyor ve Google Haritalar'daki asistan, bu noktada yardımcı olmuyor. İşte bu da işleri çıkmaza sürüklüyordu. Peki bu çözüm yolu ne? Gelin lafı daha fazla uzatmadan çok merak edilen bir konuyu daha açığa kavuşturalım.

Uyarıyı duyduğunuzda sağ taraftan saymaya başlayın

Google Haritalar'ın asistanı sizden belirli bir çıkışa girmenizi isterse, yapmanız gereken tek şey sağ tarafınızdan saymaya başlamak. Bu durumda, size en yakın olan dönüş 1. çıkış oluyor. Sonrakilerse sırasıyla 2., 3. ve 4. olarak devam ediyor. Hemen yukarıdaki örneğe bakalım: Ortasına göbek yerleştirilmiş dört yol ağzına geldiğinizde sağ tarafınıza düşen ve size en yakın olan çıkışı 1. çıkış olarak kabul edin. Asistanın talimatına göre kaçıncı yola girmeniz gerektiğini belirleyin ve buna göre yolunuza devam edin.

Mantık hiç değişmiyor

Yukarıdaki resimde ise çok daha karmaşık bir örnek görüyorsunuz. Bu tür durumlarda yolunuzu bulmak biraz daha zor olabilir. Ancak endişelenmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Google Haritalar'da kullanmanız gereken mantık daima aynı. Örneğin; yukarıdaki resimde sizden 5. çıkışa girmeniz istendiyse, döner kavşağa girmeniz ve 5. dönemece kadar yolunuzdan sapmadan devam etmeniz gerekiyor. İşte Google Haritalar'da doğru çıkışa girmek bu kadar kolay!