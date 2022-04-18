Şehirlerin Geyik Yorumlarla Tarif Edildiği Harita: Hood Maps

Bu içeriğimizde; gittiğiniz şehirlerdeki bölgeleri, oralarda neler bulunduğunu ve yapabileceğiniz aktiviteleri hâlihazırda orada yaşayanların harita üzerinde kısa özetle eğlenceli şekilde anlattığı bir siteye bakacağız.

Hiç dünyanın farklı yerlerinde ve şehirlerinde nerelerde ne yapılabileceğini merak ettiniz mi? Ya da kendi şehriniz, orada yaşayanlar tarafından tanımlanacak olsaydı nereden nasıl bahsedilirdi? Bu içeriğimizin konusu olan Hood Maps, hem Türkiye'deki hem de dünyanın farklı yerlerindeki şehirlerin hangi bölgesinde ne olduğunu, oldukça geyik yorumlarla görmenize imkân tanıyor.

Bu bölgelerde bulunanlar 'yürümeye uygun yollar' gibi masum noktalardan başlayarak 'buradan uzak durun' gibi işin içine gizem katan uyarılara kadar uzanıyor. Ayrıca herhangi bir kayıt işlemi gerekmeden siz de istediğiniz noktaya istediğiniz yorumu ekleyebiliyorsunuz. Şimdi gelin hem sitenin nasıl kullanıldığına hem de gözümüze çarpan eğlenceli bulduğumuz yorumlara birlikte bakalım.

Öne çıkan çok sayıda şehrin bulunduğu haritaya, kullanıcıların katkısıyla sürekli veri ekleniyor: Siz de kolayca ekleyebilirsiniz

Yukarıdaki haritada İzmir’in bir bölümünü görüyorsunuz. Yürünebilecek yollar, köpek sahiplerinin yoğun olduğu alanlar, -beyin salatası kulağa kendisi kadar sempatik gelmese de- söğüş yenilebilecek en iyi yerler ve gece hayatının hareketli olduğu alanlar haritada ziyaretçiler tarafından işaretlenmiş. Diğerlerinin beğenisiyle de bunlar öne çıkıyor.

Maddi durumu daha iyi olanların, öğrencilerin veya farklı kesimlerin yoğun olduğu yerler de kullanıcılar tarafından eklenmiş. Bunun yanında üniversite veya öne çıkan kafeler gibi farklı mekânlar da göze çarpıyor.

Hood Maps’e nasıl kendi yorumumu eklerim?

Adım #1 : Hood Maps'e girdiğinizde sağ üstteki “ T ” sembolüne tıklayın

: Hood Maps'e girdiğinizde sağ üstteki “ ” sembolüne tıklayın Adım #2 : Yorum eklemek istediğiniz yerin üzerine tıklayın

: Yorum eklemek istediğiniz yerin üzerine tıklayın Adım #3: Yorumunuzu ekledikten sonra Enter tuşuna basın

Bunun ardından yorumunuzun anında istediğiniz yere eklendiğini görebilirsiniz. Üzerindeki “New” ibaresi de diğer ziyaretçilere bu yorumun yeni eklendiğini gösteriyor olacak. Diğerleri de sizin yorumunuza katılırsa beğenebilir, bu şekilde haritada daha büyük görünmesini sağlayabilirler.

Yazı sembolünün üstündeki fırça ise altta gördüğümüz altı sekmeden oluşan grubun renklerini kullanmaya yarıyor. Kabaca hangi grubun nerelerde yoğun olduğunu belirtmek için kullanılıyor diyebiliriz.

Adres kısmının altındaki üç buton neye yarıyor?

Soldan sağa başlayacak olursak ilki, az önce gördüğümüz renklere göre sadece ilçelerin veya sadece piksellerin görünmesini sağlıyor. İkinci olan “Spots” tuşu ise kafeler, iş yerleri ve genel olarak mekânlar arasında gidip gelmenize yarıyor. “Tags” tuşu ise eklenen yorumları kaldırmanıza yarıyor ve haritaya daha temiz bakabilmenizi sağlıyor.

Hood Maps'te Türkiye'nin farklı yerlerine, oralıların yaptığı eğlenceli yorumlar:

Kadıköy'de bulunan Kozyatağı'nın, İstanbul'da yaşama en uygun yer olduğu düşünülmüş:

Doğruya doğru (Eyüp/İstanbul)

Yolunuz İsviçre'de bulunan Zürih'e düşerse artık nerede karnınızı doyurabileceğinizi biliyorsunuz:

Karşıyaka'da işaretlenen konumlar:

Belirli yerleri tanıtmanın yanında içinizi de dökebileceğiniz bir site Hood Maps:

Bu uyarı bölüme gelmeyi düşünenlere mi yoksa genel olarak o bölgeye gelmeyi planlayanlara mı bilemedik (Çankaya/Ankara)

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Mahallesi, adından oldukça iyi söz ettiriyor:

Niye öyle dedin ki şimdi?

Konu dışarıda yapılabilecek aktivitelere geldiğinde Belgrad ormanı öneriliyor:

Kedilerle dolup taşan Bağdat Caddesi:

Başta da dediğimiz gibi, Hood Maps’e hemen şimdi girip, herhangi bir kayıt olma işlemi gerçekleştirmeden siz de yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Site hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.