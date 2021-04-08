Google, geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal ettiği Google I/O etkinliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar kapsamında etkinliğin bu yıl 18-20 Mayıs tarihleri arasında düzenleneceğini söyleyen şirket, etkinliğin tamamen sanal ve ücretsiz olacağını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, 2020 yılına kadar her yıl düzenli olarak "Google I/O" olarak isimlendirdiği bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik kapsamında yeni Android sürümlerini, bu sürümlerin sunduğu özellikleri ve yazılım dünyasına dair diğer şeylerden bahseden şirket, geçtiğimiz yıl ise koronavirüs salgını nedeniyle Google I/O'yu iptal etme kararı almıştı. Yapılan yeni bir açıklama ise Google I/O'nun 2021 yılında gerçekleştirileceğini gözler önüne seriyor.

Koronavirüs pandemisinin 2020 yılında patlak vermiş oluşu, şirketlerin bu tür etkinlikler konusunda ne yapacaklarını şaşırmalarına yol açmıştı. Google, geçtiğimiz yıl düzenlenmesi planlanan etkinliğini ise çalışanların sağlıklarıyla ilgili endişeler nedeniyle iptal etmişti. Pandeminin seyrini anlayıp bu yılki çalışmalarını buna göre şekillendiren şirket, 2021 yılında Google I/O etkinliğinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu etkinlik, sanal ortamda düzenlenecek.

Google I/O 2021, 18-20 Mayıs tarihleri aralığında gerçekleştirilecek

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Google I/O 2021, bu yıl katılmak isteyen herkes için ücretsiz olacak. Tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek etkinlik, 18 Mayıs'ta başlayıp 20 Mayıs'ta son bulacak. Etkinlik kapsamında yayınlanacak video içeriklerin canlı yayın olmasını bekliyor olsak da bu konu şu an için netleşmedi. Yani Google I/O, daha önceden videolaştırılarak da servis edilebilir.

Koronavirüs salgınının hayatımıza getirdiği değişikliklerden bir tanesi de çevrimiçi etkinlikler olmuş gibi görünüyor. Zira Google, çevrimiçi etkinlik düzenleme konusunda dünyada bir ilke imza atmıyor. Ayrıca bunun bir son olmayacağını da açıkça ifade edebilir. Bu bağlamda Apple'ın WWDC etkinliği ile Microsoft Build'in de sanal ortamda gerçekleştirileceği zaten açıklandı. Bunun gibi sanal etkinlikler, bundan sonra kalıcı hale gelecek gibi görünüyor.