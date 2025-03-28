Google, Nest Protect ve Nest x Yale Lock’un üretimini durdurdu. Yerlerine First Alert ve Yale iş birliğiyle iki yeni model geliyor.

Google'ın Nest Protect ve Nest x Yale Lock için yolun sonu göründü. Google, bu iki ürünün yerini doldurmak için First Alert ve Yale ile el sıkıştı.

Google, yıllardır piyasada olan Nest Protect’e veda ettiğini duyurdu. Onun yerini ise Resideo çatısı altındaki First Alert’ün geliştirdiği yeni bir akıllı dedektör alacak.

İki yeni model ile karşımıza çıkacak

Yeni cihazın, Nest Protect ile benzer özellikler sunduğu ve Google Home uygulamasıyla tam uyum içinde çalıştığı açıklandı. Öte yandan benzer bir durum Nest x Yale Lock için de geçerli oldu. Google, Yale iş birliğiyle geliştirilen bu akıllı kilidin üretiminin sona erdiğini duyurdu. Bu ürünün yerine ise Matter destekli yeni bir Yale akıllı kilidinin geleceği bilgisi paylaşıldı. Yeni modelin, Google Home ekosistemiyle entegre çalıştığı ve birden fazla giriş seçeneği sunduğu ifade edildi.

Google, mevcut Nest Protect ve Nest x Yale Lock kullanıcıları için güvenlik güncellemelerinin, cihazların son kullanım tarihlerine kadar sürdürüleceğini açıkladı. Öte yandan yerini alacak yeni ürünlerin önümüzdeki aylarda satışa çıkacağını da duyurdu.