Geçtiğimiz hafta 1000 kişiyi kovan Google, bu hafta yüzlerce çalışanını daha kovma kararı aldı. Karar, şirketin dünya çapındaki satış birimlerini etkileyecek.

Teknoloji sektöründe 2023 yılı başından beri devam eden işten çıkarma furyası bu yılın başlamasıyla yine hızlanmıştı. Geçen hafta Twitch, Amazon ve Discord gibi birçok şirketin binlerce çalışanını kovduğunu görmüştük. Google da bunlardan biriydi.

Google, daha bir hafta önce 1000 civarında personelin işine son vermişti. Bugün ise şirketin bununla durmayacağı, daha fazla kişiyi kovacağı açıklandı.

Satış ekibinden yüzlerce kişi kovulacak

İşten çıkarma haberi, ilk olarak Business Insider tarafından rapor edilirken daha sonra bir Google sözcüsünün The Verge’e yaptığı açıklamayla doğrulandı. Şirketin, tam sayı açıklanmasa da “yüzlerce” kişiyle daha yollarını ayıracağı belirtildi. Pek tatmin etmeyen bir açıklamayla yapılan bu hamlenin, şirketin satış birimlerinden yapılacağını ekleyelim.

Google yöneticisi Phillip Schindler tarafından gönderilen mesajda, şirketin müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için doğru uzmanlarla ve satış kanallarıyla çalışmak istediği, bunun bir parçası olarak da dünya çapında “birkaç yüz kişinin” işine son verileceği ifadeleri kullanıldı. İşten çıkarmanın, en çok şirketin işletmelere reklam satan “LCS” isimli birimi etkileyeceği de gelen bilgiler arasında.

Google’ın bu hamlesi, 2023’te kovulan 262 bin teknoloji çalışanının ardından sektör için bu sene de pek iyi bir yıl olmayabileceğini gösteriyor. Yani şirketler, muhtemelen “gereğinden fazla insanı işe alma”, “masrafların fazlalığı”, “verimliliği artırma” gibi bahanelerle çalışanlarını kovmaya devam edecek.

Son günlerde çalışanlarını işten çıkaran tüm şirketler: