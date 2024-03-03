Google Şifre Yöneticisi'ne şifre paylaşma özelliği geliyor. Henüz geliştirme aşamasında olan özellik ile aile grubunuzdaki kişilerle şifrelerinizi tek tuşla paylaşabileceksiniz.

Aile üyelerinin e-ticaret siteleri, film ve dizi platformları, müzik servisleri vb.hizmetler için ortak hesap kullanması çoğumuz için olağan bir durum. Ancak bu hesapların kullanıcı adı ve şifrelerini paylaşmak için çoğu zaman SMS ya da ekran görüntüsü gibi ilkel araçlara başvuruyoruz. Google, çok yakında şifre paylaşımını hem web hem de Android telefonlar için son derece kolay hale getirecek gibi görünüyor.

Google Şifre Yöneticisi, yakında şifre paylaşma özelliğine de sahip olacak. Bu özellik sayesinde Google hesabınızda kayıtlı olan şifreleri, tek bir tuşla kolaylıkla paylaşabileceksiniz. Ancak bu noktada önemli bir sınır olduğunu belirtelim. Şifreleri yalnızca Google aile grubunuzdaki kişilerle paylaşabilirsiniz.

Google Şifre Yöneticisi'nde paylaş butonu olacak

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere söz konusu özellik kullanıma sunulduğunda Google Şifre Yöneticisi'nde düzenle ve sil butonlarının yanında bir de paylaş butonu göreceksiniz. Sonrasında giriş bilgilerini gerçekten onaylayıp onaylamadığınız sorulacak ve paylaş derseniz giriş bilgileri paylaşılmış olacak.

Paylaşılan şifreler, alıcıya metin olarak iletilmeyecek. Alıcı, giriş bilgilerinin paylaşıldığı site ya da uygulamaya giriş yapmaya çalıştığında kayıtlı giriş bilgileri olduğuna dair bildirim alacak ve bu bilgilerle girişi onaylayarak giriş yapabilecek.

Söz konusu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunun altını çizelim. Google, özelliğin çalışma yöntemini değiştirebileceği gibi kullanıma sunmaktan tamamen vazgeçebilir.