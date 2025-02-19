Chrome’un yeni güvenlik özelliği, dışarıdan yüklenen APK dosyalarını otomatik olarak tarayarak zararlı yazılımlara karşı ek bir koruma sağlayacak.

Google, Android kullanıcılarının dışarıdan yüklediği APK dosyalarının güvenliğini artırmak için yeni bir tarama özelliği geliştiriyor. Test aşamasındaki bu özellik Chrome üzerinden indirilen APK dosyalarını otomatik olarak tarayarak zararlı yazılımlara karşı kontrol edilmesini sağlayacak.

Android kullanıcıları, Play Store üzerinden indirdikleri uygulamaların güvenliğini Play Protect sayesinde denetleyebiliyor. Mağaza dışından yüklenen APK dosyaları ise bugüne kadar doğrudan bir güvenlik taramasından geçmiyordu. Chrome'un yeni özelliğiyle birlikte ise tarayıcı üzerinden indirilen APK dosyaları otomatik olarak taranarak zararlı yazılımlara karşı kontrol edilebilecek.

Chrome, APK dosyaları için güvenlik taramasını test ediyor

Yeni güvenlik önlemi şu an için Chrome Canary sürümünde test ediliyor. Özelliğin nasıl işleyeceği ve ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz netleşmiş değil. Ancak, yalnızca zararlı yazılımları tespit etmekle kalmayıp APK dosyalarının bütünlüğünü de kontrol etmesi bekleniyor.

Google özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yeni APK güvenlik taramasının eklenmesiyle ilgili gelişmeler ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

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