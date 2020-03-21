Google, Koronavirüs İçin Hazırladığı Sitesini Yayınladı

Google, bir süre önce geliştirdiğini duyurduğu ve koronavirüs salgını hakkındaki bilgilerin ve kaynakların yer aldığı sitesini yayınladı. Site şu anda ABD'li kullanıcılara hitap ediyor ancak yakında başka ülkeler ve dillerdeki içerikler de sitede yer alacak.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 11.399 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında bilişim ve teknoloji devleri de ağırlıklarını koyuyorlar. Google'ın daha önce geliştirdiğini duyurduğu koronavirüs internet sitesi yayına başladı.

Koronavirüs salgınını anlamak için bilgilerden ve kaynaklardan oluşan internet sitesi, şu anda ABD'li ziyaretçilere hizmet ediyor gibi görünüyor. Bununla birlikte yakın gelecekte farklı ülkelerden ve dillerden içeriklerin de yayınlanmaya başlayacağı belirtiliyor. Bu konuda atılacak ilk adım İspanyolca içerikler olacak.

Sitede koronavirüs hakkında bilgi ve faydalı bağlantılar bulunuyor

Google'ın sitesinde hastalık hakkında bilgiler, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık hakkındaki tavsiye niteliğindeki malzemelerinin ve her Amerikan eyaletinin halk sağlığı departmanlarının bağlantıları, güvenlik tüyoları, koronavirüsün dünya çapındaki yayılımına dair veriler, iyi yaşam ve evde çalışma üzerine fikirler ve Birleşmiş Milletler Vakfı'nın Dünya Sağlık Örgütü için kurduğu COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu'na destek için bağış bölümü yer alıyor.

Google aynı zamanda salgın hakkında yapılan arama sonuçlarını göstermek amacıyla gözden geçirilmiş bilgileri sergiliyor ve kentsel örgütlerle sağlık kurumlarının Twitter hesaplarının bağlantılarını gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Google'ın ABD'deki insanların koronavirüs testi olabilecekleri noktaları gösteren bir internet sitesi hazırladığını söylemişti. Bu siteyi hazırlayan Google değil, Alphabet'in alt kuruluşu Verily'di ve yalnızca California eyaletindeki bazı ilçelerde ikamet eden kişilere hizmet ediyor.

ABD'de 21 Mart itibarıyla doğrulanan toplam koronavirüs vaka sayısı 19.774. Ülke çapında koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısıysa 275. Etkili önlemlerin derhal alınmaması durumunda ABD'deki durumun İtalya'dan daha kötü olabileceği belirtiliyor.

Google'ın koronavirüs sitesinin yanı sıra, WhatsApp'ın hazırladığı bir portal da yer alıyor. Koronavirüs salgınını takip için geliştirilen paneller arasında, mobil için de uygun olan Microsoft'un bir sitesi de yer alıyor.

Google'ın koronavirüs sitesine buradan ulaşabilirsiniz.