Google, Yıllar Sonra İlk Kez Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo

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Google, yıllardır değişmeyen “G” logosuna sonunda yeni bir dokunuş yaptı. Yeni logo tasarımında yumuşak renk geçişleri öne çıkıyor.

Google, tam 10 yıl aradan sonra ikonik “G” logosunu güncelledi. Bu kez dört rengi birbirinden keskin şekilde ayırmak yerine, renklerin yumuşak geçişlerle birbirine karıştığı daha akıcı ve modern bir tasarıma geçiş yaptı.

Google’ın yenilenen simgesi ilk olarak iPhone kullanıcılarına ulaştı; iOS’taki Google Arama uygulamasına gelen son güncellemeyle birlikte logo değişti. Android tarafında ise Google uygulamasının 16.18 beta sürümüyle kullanıcıların karşısına çıktı.

Google’ın yeni "G" logosu

google yeni logo tasarımı

Yeni simgede kırmızıdan sarıya, sarıdan yeşile ve yeşilden maviye doğru yumuşak renk geçişleri bulunuyor. Yeni renk geçişleri Google’ın Gemini'ında kullanılan renk paletiyle benzerlik gösterdiği belirtiliyor. Yeni G logosu uygulamayı ana ekranında sıkça kullananlar için küçük ama fark edilebilecek bir yenilik olarak öne çıkıyor.

google yeni logo tasarımı android

Google’ın “Google” yazılı ana logosunda şu an için bir değişiklik yapılmadı. Chrome ve Maps gibi diğer uygulamaların logolarında benzer bir renk geçişi olup olmayacağı ise henüz belli değil.

google yeni logo tasarımı iOS
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Kaynak : https://9to5google.com/2025/05/12/google-icon-update/
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