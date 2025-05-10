Google, Mesajlar uygulamasına WhatsApp ve iOS kullanıcılarının uzun süredir sahip olduğu bir mesaj silme özelliğini getirecek. Kullanıcılar, yakında mesajları herkesten silebilecek.

Google, Android telefonlardaki kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen Mesajlar uygulamasına kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yenilikler getiriyordu. Şimdi ise uygulamanın beta sürümünde iOS ve WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir sahip olduğu çok sevilen bir özelliğin Google Mesajlar’a da geleceği görüldü.

Gelen bilgilere göre yakında Google Mesajlar’a “Mesajı herkesten sil” seçeneği eklenecek. Tıpkı WhatsApp’takine benzer bir şekilde çalışacak bu özelliği kullandığınızda RCS mesajınız hem siz hem de karşınızdakiler için silinmiş olacak.

Mesajı silmek için 15 dakika süreniz olacak

Gelen ekran görüntüsüne baktığımızda, “Benim için sil” seçeneğinin hemen üstünde “Herkes için sil” seçeneğinin yer almaya başladığını görüyoruz. Bu da RCS mesajlaşmalarda mesajlarınızı herkesten silebileceğiniz anlamına geliyor. Mesajları silmek için 15 dakikalık bir süre tanınacağı da eklenmiş.

Şirket tarafından şu sıralarda test edilen olan özelliğin, şimdilik sadece büyük gruplarda çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Teke tek konuşmalar ve küçük gruplarda ise henüz açılmamış. Özellik geldiğinde her türden sohbete geleceğini tahmin edebiliriz.

WhatsApp ve iOS kullanıcıları bu tarz bir özelliğe hâlihazırda sahipti. Google’ın Mesajlar uygulamasına eklemesiyle Android kullanıcıları da bu kullanışlı işleve erişme imkânı yakalayacak. Ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir bilgi yok.