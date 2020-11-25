Google, verilen görevleri tamamlayarak "gerçek" para kazanabileceğiniz yeni uygulaması Task Mate'i duyurdu. Uygulama şu an için yalnızca tek bir ülkede, sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor.

Ödüllü Anketler adlı mobil uygulaması ile kullanıcılara, kendilerine gönderilen anketleri doldurmaları halinde Google Play bakiyesi kazanma imkanı tanıyan Google, şimdi ise kullanıcıların banka hesaplarına yatacak “gerçek” paralar kazanmalarına imkan sağlayacak yeni bir uygulama duyurdu.

Task Mate adlı uygulama, kullanıcılara çeşitli görevler veriyor ve bu görevler karşılığında banka hesabınıza ya da dijital cüzdanınıza ödeme alabiliyorsunuz. Şu an için için beta aşamada olan Task Mate, Hindistan’daki sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından test edilebiliyor ve başarılı olması halinde tüm dünyada kullanıma sunulabilir.

Google Task Mate ile İngilizce kelimeleri tercüme ederek para kazanabileceksiniz

Task Mate, kullanıcılara iki farklı kategoride görevler sunuyor. Bu görev gruplarından ilkini, oturduğunuz yerden tamamlayabileceğiniz “sözlü kelime öbeği kaydetme” ya da “İngilizce bir kelime öbeğini yerel dile çevirme” gibi görevler oluşturuyor.

İkinci kategorideki görevlerde ise “bir mağazanın ya da restoranın fotoğrafını çekmek” gibi sahaya çıkmanızı gerektiren görevler yer alıyor. Muhtemelen saha görevlerinin maddi karşılığı, evde tamamlayabileceğiniz görevlerden daha yüksek olacak.

Task Mate'te görevin ücretini önceden görüntüleyip, isterseniz reddedebileceksiniz

Task Mate kullanıcıları, bir göreve başlamadan önce görevin maddi karşılığını görüntüleyebilecek ve buna göre görevi kabul edecek ya da reddedecek. Uygulama, tamamlanan görev sayısı, kullanıcı seviyesi, gözden geçirilen toplam görev sayısı gibi bilgileri de kaydedip kullanıcının görüntülemesine izin verecek.