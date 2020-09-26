Google Pixel 5 5G ve 4a 5G'nin Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Google'ın yeni amiral gemisi Pixel 5 5G'nin ve Pixel 4a 5G'nin piyasaya sürüleceği tarih, Jon Prosser tarafından Twitter'da paylaşıldı. Paylaşıma göre her iki cihaz da tanıtım günü ön siparişe açılacak. Pixel 5 5G, ekim ayında çıkış yapacakken Pixel 4a 5G kasım ayında çıkış yapacak.

Google, saf Android işletim sistemine sahip Pixel akıllı telefon serisinin yeni üyelerini tanıtacağı zamanı duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta yapılan duyuruya göre Google, amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 5'i ve Pixel 4a'nın 5G desteğine sahip modeli Pixel 4a 5G'yi 30 Eylül'de tanıtacak.

Cihazların tanıtım tarihi belli olsa da Google, her iki telefonun da ne zaman piyasaya sürüleceğine veya ön siparişe açılacağına dair bir açıklama yapmadı. Bugünse telefon dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Jon Prosser, Google'ın akıllı telefonlarının ön sipariş ve çıkış tarihlerini paylaştı.

Telefonların ön sipariş ve çıkış tarihleri:

Jon Prosser'in paylaşımına göre Google Pixel 5 5G ve Pixel 4a 5G, 30 Eylül günü, yani telefonların tanıtılacağı gün ön siparişe açılacaklar. Ancak Pixel 4a 5G'nin yalnızca siyah renkli modeli ön siparişe açılacak. Her iki telefonun raflarda yerini alacağı günse Pixel 5 5G için 15 Ekim, Pixel 4a 5G için 19 Kasım olacak.

Jon Prosser, paylaşımının sonunda Google Pixel 4a 5G'nin beyaz renge sahip modeli hakkında şaşırtıcı bir detay paylaştı. Prosser, beyaz renkli Pixel 4a 5G'nin 2021 yılına ertelendiğini; hatta bu modelin tamamen iptal edilebileceğini dahi söyledi. Prosser'in bu iddiasının doğru olup olmadığını henüz bilmesek de kendisinin daha önce tutarlı paylaşımlar yaptığını söyleyebiliriz.

Jon Prosser, bundan iki hafta önce yaptığı paylaşımda Apple'ın beklenen etkinliği hakkında da en şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkarmıştı. Prosser, yaptığı paylaşımda Apple'ın iPhone 12 serisini etkinlikte tanıtmayabileceğini söylemişti. Prosser'in bu iddiası Apple tarafından yapılan etkinlik sırasında da doğrulanmış; etkinlikte yalnızca Prosser'in söylediği cihazlar tanıtılmıştı.

Yine de Jon Prosser'in şu an yaptığı paylaşımın ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla Google'ın cihazları piyasaya süreceği tarihi ve beyaz renkli Pixel 4a 5G'nin durumunu ancak bekleyerek öğrenebileceğiz. Google'ın yeni amiral gemisinin yeni render görüntüleri, henüz 3 gün önce ortaya çıkmıştı.