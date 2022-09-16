Uygulama yorumları, cihazlarda yaşanan farklı performanslar nedeniyle zaman zaman aldatıcı olarak görülürken Google, buna karşı bir önlem aldı. Google Play Store'daki uygulamalarda artık sizinle aynı cihazı kullanan kişilerden gelen yorumları ve puanları görebileceksiniz.

Google Play Store’da yayımlanan uygulamalar, donanım farkı nedeniyle farklı cihazlarda farklı performanslar gösterebiliyor. Tabii bu durum, özellikle uygulamada kötü deneyim yaşayan kullanıcıların yorumlarıyla uygulamanın puanının düşmesine neden olabiliyor, bu da uygulama hakkındaki algıyı bozabiliyor. Google ise bugünden itibaren bu durumun önüne geçecek örnek bir önleme imza attı.

Google Play Store’da indirmeyi düşündüğünüz bir uygulama hakkında yapılan yorumları artık kullandığınız cihaza göre öğrenebileceksiniz. Yani artık Play Store’da göreceğiniz puanlamalar ve yorumlar, sadece sizinle aynı cihazı kullanan kullanıcıların yaptıkları yorumlar ve verdikleri puanlardan oluşacak.

'Cihazdaşlarınızın' yorumunu görmek için yapmanız gereken şey çok basit:

Tabii tüm kullanıcılardan gelen puanları görmek istediğinizde, Play Store bu bilgiyi de sunmaya devam edecek. Uygulama sayfasında standart olarak tüm kullanıcıların yorumları gösterilecek. Sizinle aynı cihazdan yapılan yorumları görmek içinse “Puanlar ve yorumlar” sekmesine ulaşarak “Bu cihaz modeli” filtresini aktifleştirmeniz gerekiyor.

Google, uygulama mağazasındaki değerlendirmelerin daha iyi bir deneyim sunması için henüz geçtiğimiz günlerde bir değişikliğe daha imza atmıştı. Şirket, yapılan yorumlar ve puanlamaların herkese açık hale gelmeden önce 24 saat beklemesini zorunlu kılmıştı. Bu sayede şüpheli değerlendirmelerin tespit edilmesi amaçlanmıştı.