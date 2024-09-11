Google Play Store'daki uygulama sayısı 1 yılda 1 milyon azaldı. Temmuz ayında duyurulan temizlik operasyonu ile düşük kaliteli uygulamalar kaldırıldı.

Haziran ayı itibariyle, Google Play Store'daki uygulama sayısı 1.7 milyonun altına düştü. Bu geçen yıla göre yaklaşık bir milyon uygulamanın mağazadan kaldırıldığı anlamına geliyor. 3.8 milyon uygulama ile zirve yaptığı dönemden bu yana %55'lik bir düşüş yaşandı. Google, temmuz ayında yaptığı açıklamada, 31 Ağustos'tan itibaren riskli ve düşük kaliteli uygulamaları Play Store'dan temizlemeye başlayacağını duyurmuştu.

Google'ın bu hamlesi, Android Market'in en fazla uygulamaya sahip platform olma yarışında Apple'ın iOS App Store'u ile rekabet ettiği dönemlerden bir değişiklik olarak görülüyor. Google, Play Store'daki uygulamaların kalitesini artırmayı ve kötü amaçlı yazılımlar içeren uygulamaların sayısını azaltmayı hedefliyor. Şirket, Android uygulama mağazasında "etkileşimli, istikrarlı ve duyarlı" uygulamalar görmek istiyor ve hiçbir işlevi olmayan uygulamalara izin vermiyor.

Yüksek kaliteli uygulamalar için Google'ın yeni standartları

Google, geliştiriciler sayfasında "Android uygulama kalitesinin dört temel direği"ni listeledi: Temel Değer, Kullanıcı Deneyimi, Teknik Kalite ve Gizlilik ve Güvenlik. Bu yönergeler, yüksek kaliteli uygulamaların ve oyunların kullanıcı değerini sağlaması, kullanımı keyifli olması, premium cihazlardan en iyi şekilde yararlanması ve güvenlik için tasarlanmış olması gerektiğini vurguluyor.

Google'ın Play Store'dan kaldırdığı bir uygulamanın telefonunuzdan otomatik olarak silinmediğini unutmamak gerekir. Bu, düşük kaliteli uygulamaları Android telefonlardan kaldırmanın kullanıcıların kendi cihazlarındaki uygulamaları manuel olarak silmesini gerektireceği anlamına geliyor. Android kullanıcıları, Google'ın belirlediği standartlara uymayan uygulamaları kendileri kaldırmak zorunda kalacaklar.