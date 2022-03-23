Google, Play Store'un içinde bulunan Filmler ve TV bölümü ile ilgili yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamalara göre Filmler ve TV bölümü, mayıs ayı itibarıyla Google TV uygulamasının içine taşınacak. Kullanıcılar, daha önce satın aldıkları ya da kiraladıkları içeriklere Google TV üzerinden erişmeye devam edebilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir Play Store hizmetleri üzerinde değişiklikler yapıyor. Hatta hatırlayanlarınız olacaktır; Google Play Müzik hizmeti, geçtiğimiz yıl alınan bir karar ile hem Play Store'dan kaldırılmış ve tamamen kapatılmıştı. Google yine benzer bir karar aldığını duyurdu. Bu kez de "Filmler ve TV" bölümü, Play Store'dan kaldırılacak.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Google Play Store uygulaması içerisinden erişilebilen Filmler ve TV bölümü, önümüzdeki dönemlerde akıllı telefonlar ve tabletler için Play Store üzerinden kullanılamayacak. Android kullanıcıları, Google üzerinden film ya da dizi satın almak veya kiralamak istediklerinde Google TV uygulamasını kullanmak zorunda olacaklar.

Mayıs ayına kadar zaman verildi

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Play Store'daki değişiklik, mayıs ayı itibarıyla geçerli olacak. Şirket, kullanıcıların bu süreçte hiçbir şey yapmayacaklarını, daha önce satın alınan içeriklere Google TV uygulaması üzerinden erişilmeye devam edeceğini belirtiyor. Bu kararla kullanıcıların hayatlarındaki tek değişiklik, Play Store'u kullanmak yerine Google TV'yi kullanmak olacak.

Google'ın aldığı karar ile Play Store, yalnızca uygulamaların ve oyunların barındırılacağı bir yer haline getirilecek gibi görünüyor. Hatta bu karardan bir süre sonra da Kitaplar bölümünün Google Play Store'dan kaldırıldığına dair yeni bir haber alabiliriz. Ancak şu an için bu konuyla ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor.