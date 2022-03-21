Google uygulamasının son 15 dakikalık süreçte internet geçmiş verilerini silen özelliğinin Android sürümü nihayet yayınlandı. iOS'ta geçen yıldan beri bulunan özellik, birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara ulaşacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Mayıs 2021'de gerçekleştirdiği I/O etkinlikleri kapsamında Google uygulamasının yeni özelliğini duyurmuştu. Bu özellik, kullanıcıların arama geçmişini silmeleri için yeni bir seçenek sunuyordu. Özellik kapsamında kullanıcılar, yalnızca son 15 dakikadaki geçmiş verilerini de silebileceklerdi. Temmuz 2021'de iOS ekosistemi için kullanılabilir olan özellik, artık nihayet Android kullanıcıları tarafından da deneyimlenebiliyor.

Google uygulamasına eklenen yeni özellik, oldukça basit bir kullanım imkanı sunuyor. Bir kullanıcının bu özellikten faydalanabilmesi için önce uygulamaya girmesi, ardından da profil resimlerine dokunmaları gerekiyor. Kullanıcılar, karşılarına çıkan menüyü kullanarak son 15 dakikalık verilerini silebilecekler.

Özelliğin tüm kullanıcılara ulaşması birkaç hafta sürecek

Konuyla ilgili açıklamalar, Google sözcüsü Ned Adriance tarafından yapıldı. Adriance, özelliğin dağıtımına başlandığını ancak bunun bir süreç olduğunu, Android ekosistemindeki tüm kullanıcıların bu özelliğe erişmesinin birkaç hafta süreceğini söyledi. Eğer Google uygulamasını aktif olarak kullanıyorsanız, özelliğin gelip gelmediğini anlamak için yukarıda bahsettiğimiz adımları deneyebilirsiniz.

Google uygulamasının kullanıcılara sunduğu farklı geçmiş temizleme kombinasyonları da mevcut. Örneğin bir kullanıcı 3, 18 ya da 36 aylık periyotlar belirleyerek geçmiş verilerinin otomatik olarak silinmesine imkan tanıyor. Şu an için iOS ve Android ekosisteminde kullanılabilir olan otomatik silme özelliğinin masaüstü sürüme gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.