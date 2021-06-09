Çok sayıda Android cihazın resmi uygulama mağazası Google Play Store'un arayüzünde değişikliğe gidildiğini görmüştük. Bu bağlamda birçok telefonda görülmeye başlanan yeni 'Uygulamalarım ve Oyunlarım' kısmı, kullanıcılar arasında tartışma meselesi haline geldi.

Geçtiğimiz aylarda, çok sayıda Android cihazın resmi ve ortak uygulama mağazası Google Play Store’un tasarım alanında değişikliklere gittiğini sizlerle paylaşmış ve değişen kısımları sizlere aktarmıştık. ‘Uygulamalarım ve Oyunlarım’ kısmı da bu değişen kısımlardan biri oldu ve bu durum kullanıcılar arasında bir tartışma konusu haline geldi.

Henüz her cihaza gelmemiş olan yeni tasarımın gün geçtikçe çok daha fazla cihazda görüldüğü biliniyor. Gelin kullanıcılar arasında tartışma konusu haline gelen "Uygulamalarım ve Oyunlarım" kısmına yakından bakalım.

Detaylı birçok sekme kaldırılarak sadece 2 sekme bırakılmış

Bu yeni görünümle birlikte önceden "Uygulamalarım ve Oyunlarım" adına sahip olan kısmın yeni bir isim edinerek "Uygulamaları ve cihazı yönet" şeklinde karşımıza çıktığını görüyoruz.

Fakat burada tartışmayı ortaya çıkaran asıl nokta; Güncellemeler, Yüklenen, Kitaplık, Paylaş ve Beta sekmelerinin kaldırılıp yerine, görselden de görebileceğimiz Overview (Genel Bakış) ve Manage (Yönet) sekmelerinin yerleştirilmiş olması.

Bazı kullanıcılar, Genel Bakış sekmesindeki detayların oldukça kullanışsız olduğunu belirtiyor. Bu detaylar; yüzeysel Play Protect verilerini, kullanılan depolama alanını, yaptığınız yorumları ve değerlendirmeleri ve son olarak uygulama gönderip almanıza yarayan paylaşma bölümünü kapsıyor. Yönet kısmına geldiğimizde ise kaldırıldığından bahsettiğimiz sekmelerin bir bakıma bu kısma sıkıştırıldığını söyleyebiliriz.

Bu yeni tasarım, belli bir kesim tarafından oldukça beğenildi fakat yine de uygulama marketinin kullanıcıları arasında tartışma konusu olarak varlığını sürdürüyor. Başta da söylediğimiz üzere marketin yeni sürümü cihazınızda halihazırda bulunuyor olabilir. Bulunmuyorsa da kısa süre içerisinde geleceğinden şüpheniz olmasın.