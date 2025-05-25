Google, uygulamasının Android sürümüne önemli bir yenilik getirdi. Artık alt taraftaki çubukta "Aktivite" ismi verilen yepyeni bir sekme görmeye başlayacaksınız.

Google, bir süredir Android cihazlara sunulan Arama uygulamasında yeni bir özelliği test ediyordu. Aylardır test edilen bu özellik, uygulamanın en alt tarafında yer alan çubuğuna ekstra bir sekme ekliyordu. Bu bir “Aktivite” sekmesiydi ve kullanıcılara yararlı olabilecek işlevler sunuyordu.

Şimdi ise beklenen gelişme yaşandı. Teknoloji devi, “Aktivite” sekmesini Google uygulamasının Android versiyonuna 16.9 kodlu sürümle birlikte resmen ekledi. Kullanıcılar, şu anda bildirimlerin hemen yanında sağ alt tarafta bu sekmeyi görebiliyorlar.

Geçmişinizi gösterecek

16 Aktvite sekmesi, daha önceden kaydedilenlerin yer aldığı bölümün yerine geçiyor. Peki ne işe yarıyor bu sekme? İsminden de anlayabileceğiniz üzere sizin Google uygulamasındaki aktivitelerinizi gösteriyor. Bu da geçmişiniz, kaydettikleriniz gibi unsurların yer aldığı bir sekme olacağı anlamına geliyor. Yukarıdaki ekran görüntülerinden nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Geçmiş bölümünde Google’da yaptığınız aramalar ve ziyaret ettiğiniz web siteleri gibi şeyler gösterilecek. Baktığımızda tarihin yazdığını ve alt tarafta kart şeklinde yaptığınız aramalar ve sitelerin yer aldığını görebiliyoruz. Yanlarında bulunan 3 nokta simgesiyle de daha fazla bilgi alma, silme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha da aşağıya indiğinizde ise kaydedilenler ve koleksiyonlar gibi ögelere hızlıca ulaşabiliyorsunuz.