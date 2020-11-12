Google, 2018 yılında duyurduğu "VoiceFilter" isimli ses tanıma yapay zeka modelinin hafif versiyonunu duyurdu. Sadece 2,2 MB büyüklüğünde olup tonlarca uygulamayla çalışabilen model, ses algılamanın zorluklarını engelliyor. Ancak bu yapay zeka modeli şu an için sadece İngilizce dilini destekliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın pek çok hizmeti var. Bu hizmetlerin bir bölümünde de konuşma tanıma özellikleri kullanılıyor. Örneğin Asistan, Çeviri ve Pixel cihazlarda bulunan Ses Kaydedici gibi özelliklerin tümü, bir şekilde konuşmanın algılanmasını sağlamaya çalışıyor. Ancak bunun yapılabilmesi, oldukça zorlu bir meseleydi. Bu durumun farkında olan Google, şimdiyse işleri kolaylaştıran yeni bir yapay zeka modeli duyurdu.

Konuşmaları tanıyabilen uygulamaların en büyük problemi, kullanıcıların seslerini ortamdaki diğer konuşmacılardan ve gürültüden ayıklamaktı. 2018 yılında bu sorunun üstesinden gelebilmek için harekete geçen şirket, VoiceFilter isimli bir yapay zeka oluşturmuştu. Oldukça ağır bir yapısı olan bu yapay zekayı yeniden modelleyen Google şimdi, cihazlarda sadece 2,2 MB yer kaplayan "VoiceFilter-lite" ile tüketicilerin karşısına çıktı.

Ses tanımlamaya yönelik yapay zeka modelleri, genel olarak ağır yapıdadırlar. Yüksek pil tüketimi ve CPU kullanımına yol açarlar. İşte Google'ın yeni yapay zeka modeli, bunun önüne geçilmesini sağlıyor. Tonlarca mobil uygulama ile uyumlu olarak çalışabilen yapay zeka modeli, bu sayede hem Google'ın hem de diğer geliştiricilere çeşitli avantajlar sağlayacak.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre VoiceFilter-lite, kullanıcının zaten analiz edilmiş sesini kullanıyor. Ancak olurda algılama sırasında bir çakışma yaşanırsa, yapay zeka bu çakışmanın önlenebilmesi için çalışıyor. Ayrıca bu yapay zeka modelinin ana modele entegre edilmesi de gerekmiyor. Haliyle daha önce tanımlanmamış olan bir ses, VoiceFilter-lite'ı atlayarak farklı bir ses tanıma modeline geçebiliyor. Şu an için sadece İngilizce olarak kullanılabilen yapay zekanın, ilerleyen süreçlerde farklı dilleri de desteklemesi bekleniyor.