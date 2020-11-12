Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, Türkiye'nin yapay zeka ekosistem haritasını yayımladı. Yayımlanan harita, inisiyatif üyesi olan kurum ya da kişilerin hangi alanlarda çalıştıklarını ortaya koyuyor. Haritaya göre Türkiye'nin en popüler yapay zeka çalışma alanı, görüntü işleme teknolojileri.

Artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen yapay zeka, Türkiye'de de fazlasıyla önemseniyor. Hatta bu sektör üzerine kurulmuş olan "Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi" (TRAI) grubu, ülkemizde yapay zeka üzerine çalışan kişi ve kurumların bir araya gelebilmelerini, tüm paydaşların eş zamanlı gelişebilmesini ve sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyor. Grup şimdi, Kasım 2020 için yapay zeka ekosistem haritasını yayımladı.

Yapay zeka ekosistem haritası, TRAI bünyesinde olan kişi ya da kurumları gösteriyor. Grubun yaptığı açıklamalara göre kasım ayı itibarıyla, Türkiye'de 145 yapay zeka girişimi bulunuyor. Bu girişimler; veri analitiği, görüntü işleme, arama motoru, otonom araçlar, makine öğrenimi ve robotik süreç otomasyonu gibi farklı alanlara dağılıyor.

İşte TRAI'nin yapay zeka ekosistem haritası

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin açıkladığı verilere göre ülkemizdeki yapay zeka girişimlerin büyük bölümü, görüntü işleme teknolojileri üzerine yürütülen çalışmalardan oluşuyor. Bu bağlamda 39 şirket, bu kategori altında yer alıyor. Türkiye'deki en yaygın ikinci yapay zeka kategorisi ise makine öğrenimi. İnisiyatif yetkilileri, 28 şirketin makine öğrenimi üzerine çalıştığını ifade ediyorlar.

Yapay zeka ekosistem haritasının detaylarına bakmaya devam ettiğimizde, 18 şirketin chatbot ve diyalogsal yapay zeka üzerine, 18 şirketin öngörü ve veri analitiği üzerine, 15 şirketin doğal dil işleme üzerine, 7 şirketin robotik süreç otomasyonu üzerine, 6 şirketin arama motoru ve arama asistanı üzerine, 6 şirketin otonom araçlar üzerine, 5 şirketin optimizasyon üzerine ve son olarak da 3 şirketin, akıllı platformlar üzerinde çalıştığını görüyoruz. Bu sayılar, Türkiye'deki kurum ve kuruluşların yapay zekaya aslında ne kadar önem verdiklerini gözler önüne seriyor.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi bünyesindeki şirketlerin sayısı da her geçen gün biraz daha artıyor. Zira inisiyatifin kurulduğu 2017 yılında sadece 24 girişimi vardı. 2018 yılında 64'e yükselen girişim sayısı, 2019 yılında ise 75'e ulaştı. Koronavirüs pandemisinin Türkiye'deki varlığının ilan edildiği mart ayına kadar 112'ye yükselen girişim sayısı, temmuz ayında ise 134 seviyelerine geldi. Her geçen gün artan TRAI'deki girişim sayısı bugünse 145 olarak açıklandı. İnisiyatifle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz