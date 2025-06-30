Google, eğitim alanına özel geliştirdiği Gemini for Education ile karşımıza çıkıyor. Sistem, öğretmenler ve öğrenciler için farklı araçlar sunuyor. Sesli ve görsel özetler oluşturabilen bu platform, yapay zekâ destekli sanal eğitmenlerle öğrenme sürecini desteklemeyi hedefliyor. Yeni öğretim yılında Gemini’nin sınıflarda nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.

Yeni dönemde öğrencileri sınıfta yalnız bırakmayacak bir yardımcı geliyor: Google, eğitime özel yapay zekâ aracı Gemini’yi duyurdu.

Google, ISTE Konferansı’nda eğitim dünyasına yönelik yeni yapay zekâ çözümünü tanıttı: Gemini for Education. Üstelik bu araç, okulların hâlihazırda kullandığı Google Workspace sistemine ücretsiz olarak dahil ediliyor.

Yapay zekâ destekli eğitmenler yolda

Gemini ile birlikte gelen özellikler arasında hem sesli hem de görsel özetler sunan araçlar dikkat çekiyor. Öğretmenler, “Gem” adı verilen yapay zekâ destekli sanal eğitmenler oluşturarak öğrencilerin konuları daha kolay kavramasına yardımcı olabilecek. Ayrıca Google’ın NotebookLM adlı platformu sayesinde öğrenciler belgelerini sisteme yükleyip bu içeriklerin sesli özetlerini dinleyebiliyor. Yeni eklenen Video Overviews özelliğiyle birlikte artık bu özetlere görsel anlatımlar da eşlik ediyor.

Platformun temel sürümü ücretsiz olarak sunulacak. Ancak daha kapsamlı özellikler için aylık kullanıcı başına 18 dolarlık bir ücret karşılığında Google Workspace with Gemini eklentisi sunulacak. Bu sürüm, öğretmenlerin Veo 3 isimli metinden videoya çeviri yapan aracı kullanarak kısa videolar üretmesine de olanak tanıyacak.

Google’ın bu adımı, yapay zekânın eğitimde nasıl yer alması gerektiğiyle ilgili tartışmaların sürdüğü bir döneme denk geliyor. Öğrencilere destek olma potansiyeli yüksek olsa da, kopya çekme gibi riskler öğretmenleri hâlâ düşündürüyor. Bu yüzden birçok eğitimci, sınavlarda eski usul kâğıt kalem yöntemine geri dönmeyi tercih ediyor.