Google, dün ABD Adalet Bakanlığı ile arasındaki davayı kaybetmiş ve "tekel" olarak değerlendirilmeye başlamıştı. Hukuki süreç devam edecek olsa da analistler, bu sonuçların Apple'a milyar dolarlar kaybettirebileceğini düşünüyor. Gelin bunun nedenine birlikte göz atalım.

Google, geçtiğimiz gün ABD Adalet Bakanlığı ile arasındaki davayı kaybetmişti. Arama konusunda rakipsiz olan teknoloji devi, bu sonuçla ülkede “tekel” olarak ilan edilmişti. Şirketin karara itiraz edeceği belirtilirken henüz ceza almayacağı da gelen bilgiler arasındaydı. Mahkeme Google’ın faaliyetlerini izleyecek, faaliyetlerinde değişiklik yapıp yapmayacağına bakacaktı.

Tabii ki bu karar, Google’ın yanı sıra diğer şirketler üzerinde de etkili olma potansiyeline sahip. Bunlardan biri de Apple. Dünyanın en değerli şirketi, Google’ın tekel ilan edilmesi nedeniyle milyar dolarlar kaybedebilir.

Apple, 20 milyar dolar civarında kayba uğrayabilir

Reuters’ın aktardığına göre Wall Street analistleri, Google’ın tekel suçlamalarından kurtulma çabalarından biri Apple ile olan anlaşmasını iptal etmek olabilir. Bu anlaşma, şirketin arama motorunu Apple cihazlarda varsayılan arama motoru olarak kullanılmasını sağlıyordu.

Tabii ki bu taz büyük bir anlaşmanın bedeli de çok büyüktü. Öyle ki Google, arama motoru için Apple’a yıllık 20 milyar dolar ödüyor. Bu da Safari üzerinden elde ettiği reklam gelirinin %36’sı civarına denk geliyor.

Hâliyle "tekel" olarak değerlendirilmemek için bu tarz anlaşmanın iptal olma ihtimali var. Bu da Apple’a 20 milyar dolara mal olabilir ve şirketin kârlarının %4 ila %6 arasında düşmesine yol açabilir. Daha önce çıkan dava belgeleri, anlaşmanın 2026’ya kadar olduğunu ve Apple’ın 2 yıl daha uzatma hakkına sahip olduğunu göstermişti.

Henüz kesin bir şey yok. Google’ın hukuki mücadelesi muhtemelen devam edecek. Çekişmenin 2026’ya kadar devam etme bile ihtimali var. Bu yüzden hemen Google-Apple anlaşması iptal edilecek demek doğru olmaz. Ancak şirket çok baskı altında kalırsa bu tarz bir hamle yapmak zorunda kalabilir. Zamanla neler olacağını göreceğiz.