Google, Gemini uygulamasını Workspace kullanıcılarına sunmaya başladı. Uygulama, mobil cihazlarla araştırma yapmayı kolaylaştırıyor.

Google, Eylül ayında yaptığı duyurunun ardından Workspace kullanıcılarının Android ve iOS cihazlarında Gemini uygulamasına erişebilmesini sağladı. Güncellemeyle birlikte kullanıcıların mobil cihazlarıyla araştırma yaparken daha verimli olmalarını ve günlük işlerindeki verimliliği artırmalarını amaçlıyor.

Gemini uygulaması, Android ve iOS cihazlarında kullanılabilir hale geldi. Google Workspace kullanıcıları, gemini.google.com üzerinden uygulamaya erişebileceği gibi, Android cihazlarında kısayol indirerek veya yeni iPhone uygulamasını kurarak da kullanabilir oldu.

Bazı özellikler ilerleyen haftalarda kullanıma sunulacak

Kullanıcılar, hareket halindeyken araştırma yapabiliyor, yazılı notları telefondan çekip Google Docs veya Gmail’e aktarabiliyor olacak. Ayrıca, beyaz tahta üzerinde çizilen grafikler kolayca sunum haline getirilebiliyor olacak. Ancak bazı özellikler şu an için aktif değil. Örneğin, Google Workspace Gemini Eklentisi ve dosya yükleme gibi işlevler şimdilik kullanıma sunulmamış durumda.

Gemini uygulamasına, önümüzdeki haftalarda aşağıdaki Google Workspace kullanıcıları erişebilecek:

Google Workspace için kullanılabilir:

Business Starter, Business Standard, Business Plus

Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus

Frontline Starter, Frontline Standard

Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus

Google Workspace for Nonprofits sürümü

Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus

Aşağıdaki ek özelliklere sahip Google Workspace müşterileri de Gemini uygulamasına erişebilecek:

Gemini Business

Gemini Enterprise

Gemini Education

Gemini Education Premium

Gemini uygulaması, önümüzdeki haftalarda belirli Google Workspace paketlerine sahip kullanıcılar için erişilebilir olacak. Bu kapsamda Business Starter, Enterprise Essentials, Education Plus gibi farklı paketlere sahip kullanıcılar Gemini uygulamasına erişim sağlayabilecek.