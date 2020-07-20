Türkiye'de Siber Güvenlik Açısından En Riskli Gün: Çarşamba

WatchGuard, yaptığı bir araştırma ile Türkiye'de siber güvenlik açısından en riskli günün hangisi olduğunu belirledi. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, bilgisayar korsanlarının çarşamba gününü sıklıkla tercih ettikleri belirtildi. Bunun nedeni ise şirketlerin, en yoğun oldukları günün çarşamba olması.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve hayatımızın her geçen gün biraz daha dijitalleşmesi ile birlikte siber güvenlik, büyük bir önem arz eder oldu. Bilgisayar korsanlarının saldırılarından korunmak her geçen gün biraz daha zorlaşırken, internete erişimi olan herkes büyük bir risk altında. Yapılan son bir araştırmaya göreyse Türkiye'nin, siber saldırılar açısından en tehlikeli gününün hangisi olduğu belli oldu.

Popüler bir güvenlik ağı satıcısı olan ABD merkezli şirket WatchGuard'ın Türkiye birimi, ülkemizdeki internet kullanıcılarını ve şirketleri yakından ilgilendiren bir çalışma yaptı. WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından yapılan araştırma, bilgisayar korsanlarının Türkiye'ye en çok hangi gün saldırı düzenlediğini ortaya koyuyor. Yapılan araştırmaya göre bilgisayar korsanları, Türkiye'de haftanın özellikle de ilk üç günü, yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyorlar.

Bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılım saldırıları, en çok çarşamba günleri gerçekleşiyor

WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmaya göre bilgisayar korsanları, kötü amaçlı yazılım saldırılarını en çok çarşamba günü gerçekleştiriyorlar. 2020'nin ilk ayı için yapılan araştırma, bilgisayar korsanlarının tam 213 bin 549 kötü amaçlı yazılım saldırısını çarşamba günü gerçekleştirdiğini gösteriyor. WatchGuard'a göre bilgisayar korsanları, şirket ve çalışanların hafta başındaki yoğunluklarından faydalanmaya çalışıyorlar.

WatchGuard'ın araştırmasına göre bilgisayar korsanları, ağ saldırıları içinse en çok cuma günlerini tercih ediyorlar. İşin daha da ilginç yanı ise bilgisayar korsanları, hafta sonlarında ise dileniyorlar. WatchGuard Tehdit Laboratuvarı'nın araştırmasına göre Türkiye'ye siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanları, hafta sonlarında etkinliklerini düşürüyorlar. İşte bu durum, gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip olmayan şirketler için uyarı niteliğinde.