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Google Yapay Zekâ Özetlerinde İçerik Kullandığı Yayıncılara Para Ödüyor: Rakamlar Şaşırtıyor!

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Google, yapay zekâ özetlerinde içeriklerinden yararlandığı yayıncılara ödeme yapmak için bir sistem test ediyor. Programa katılan sitelerin elde ettiği gelirler arasında ise büyük farklar bulunuyor.

Google Yapay Zekâ Özetlerinde İçerik Kullandığı Yayıncılara Para Ödüyor: Rakamlar Şaşırtıyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Google'ın arama sonuçlarında kullandığı yapay zekâ özetleri, web sitelerinde üretilen içeriklerden yararlanıyor. Gemini'nin hazırladığı yanıtların arkasında haber sitelerinden uzmanlık platformlarına kadar pek çok farklı kaynaktan alınan bilgiler bulunuyor.

The Information'ın aktardığına göre, Google şimdi bu içeriklerin sahiplerine ödeme yaptığı bir sistemi deniyor. Yaklaşık 100 dijital yayıncının katıldığı testte, yayıncıların kazancı içeriklerinin yapay zekâ yanıtlarına yaptığı katkıya göre değişiyor.

İçerikten Görseller

Google Yapay Zekâ Özetlerinde İçerik Kullandığı Yayıncılara Para Ödüyor: Rakamlar Şaşırtıyor!
Google-Pay-Publishers-for-AI-Answers-640x360

Ödemeler arasında büyük fark var

Google-Pay-Publishers-for-AI-Answers-640x360

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Testte ortaya çıkan rakamlar birbirinden hayli farklı. Bazı küçük siteler aylar süren süreçte 1.000 dolardan az kazanırken, programa yeni katılan başka bir yayıncının 50.000 ila 60.000 dolar arasında gelir elde ettiği belirtiliyor.

Daha erken katılan büyük bir platformun ise yıllık 1 milyon dolara ulaşabilecek bir gelir elde ettiği aktarılıyor. Bazı sitelerin aldığı ödeme, normal şartlarda reklam gelirlerinden kazanabilecekleri miktarın yalnızca yüzde 0,1'ine, yani binde birine denk geliyor.

Google'ın ödemeleri hesaplarken hangi ölçütleri kullandığı ise henüz açık değil.

Oyun ve anime içerikleri daha fazla kazandırıyor

Yayıncıların paylaştığı deneyimlere göre oyun ve anime gibi daha niş konular üzerine içerik üreten siteler, testten daha yüksek gelir elde edebiliyor.

Bunun kesin nedeni bilinmiyor. Google'ın hangi içerikleri ne sıklıkta kullandığı ve ödeme hesabında başka hangi ölçütlerin dikkate alındığı açıklanmış değil.

Trafik azalırken ödeme modeli tartışılıyor

Yayıncıların yaşadığı sorun yalnızca ne kadar ödeme aldıklarıyla sınırlı değil. Yapay zekâ özetleri arama sonuçlarında daha fazla yer kapladıkça bazı sitelerin Google'dan gelen trafiğinde yüzde 60'a varan düşüşler yaşandığı belirtiliyor.

Bir yandan yayıncıların içerikleri yapay zekâ yanıtlarının hazırlanmasına katkı sağlıyor, diğer yandan kullanıcılar aradıkları bilgiyi doğrudan Google'da bulduğu için siteye tıklamıyor.

Google'ın güncel ve doğru yanıtlar üretebilmesi için web'deki içeriklere ihtiyacı var. Fakat yayıncıların bu içerikler karşılığında ne kadar kazanacağı ve trafik kaybının nasıl dengeleneceği şimdilik belirsiz.

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