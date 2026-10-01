Google Yapay Zekâsı Gribe Yönelik Hastane Yatışlarını Tahmin Etmede Zirvede: 39 Modeli Geride Bıraktı!

Google'ın ERA teknolojisiyle geliştirdiği yapay zekâ modeli, CDC verilerine göre grip hastane yatışlarını tahmin etmede birinci oldu.

Centers for Disease Control (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre Google'ın yapay zekâ teknolojisiyle geliştirilen grip tahmin modeli, 2025-2026 sezonunda hastaneye yatışları öngörmede en başarılı sistem oldu.

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Veriler, yapay zekâ destekli yaklaşımlar ile insan uzmanlığının birleştiğinde salgın hastalık takibinde çığır açıcı sonuçlar verebileceğini ortaya koyuyor.

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39 model arasından birinci seçildi

CDC bünyesindeki FluSight platformu, her yıl ekim ve mayıs ayları arasında kamu, sanayi ve akademi dünyasından gelen haftalık tahminleri bir araya getiriyor. Bu tahminler, mevcut hafta ve takip eden üç hafta boyunca ABD genelindeki hastaneye yatış oranlarını öngörmeyi amaçlıyor. Sağlık yetkilileri, toplanan bu verileri eyalet düzeyindeki tıbbi hizmet talebini önceden belirlemek için kullanıyor.

Sezon sonu analizlerine göre değerlendirmeye alınan 39 model arasında Google'ın geliştirdiği model, gerçekleşen hastane yatış verilerine en yakın sonuçları sunan sistem oldu.

Google'ın başarılı tahminleri, farklı bilimsel alanlarda optimizasyon algoritmaları üreten bir yapay zekâ aracı olan Empirical Research Assistance (ERA) kullanılarak geliştirildi. Yakın zamanda prestijli bilim dergisi Nature'da araştırma sonuçları yayımlanan ERA'nın temel teknolojisi, deneysel bilim araçları kapsamında güvenilir test kullanıcılarının erişimine açılmış durumda.