2022 yılında vizyona girecek Görevimiz Tehlike 7 ile ilgili konuşan Yönetmen Christopher McQuarrie, filmin en tehlikeli sahnesinin nasıl çekildiğini anlattı. McQuarrie'ye göre söz konusu sahne, Tom Cruise'un 500 paraşütlü atlama eğitimi almasından ve 13 bin kez de motosikletle atlamasından sonra çekildi.

Aksiyon filmi tutkunları bir süredir, Tom Cruise'un başrol olduğu Mission: Impossible 7 isimli filmi bekliyorlar. Türkiye'de daha çok Görevimiz Tehlike olarak bilinen film, herhangi bir gecikme olmaz ise 27 Mayıs 2022 tarihinde dünyanın pek çok yerinde vizyona girecek. Fimin yönetmeni Christopher McQuarrie tarafından yapılan açıklamalarsa, Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike 7 için nasıl bir eğitimden geçtiğini gözler önüne seriyor.

Christopher McQuarrie tarafından yapılan açıklamalara göre Görevimiz Tehlike 7'nin en riskli bölümü, Tom Cruise'un uçumlu bir alanda motosikletle yapmak zorunda atlayıştı. Set ekibindeki herkesin bu sahneden çok korktuğunu söyleyen yönetmen, yapılan yoğun çalışmalar ve Cruise'un aldığı eğitimlerle hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtiyor.

Tom Cruise, sahneyi canlandırabilmek için adeta canını tehlikeye atmış

Christopher McQuarrie, söz konusu sahnenin çekimlerinden önce Tom Cruise'un geniş çaplı bir eğitimden geçtiğini açıkladı. Yönetmene göre yalnızca bir sahne için 500 paraşütlü atlama eğitimi alan yıldız oyuncu, 13 bin kez de motosikletli atlama yapmış. Ancak sürecin sona ermediğinden bahseden McQuarrie, Görevimiz Tehlike 8'deki bir sahne için çok daha fazla endişendiğini belirtiyor.

Tom Cruise da aksiyon dolu sahneyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bunun bugüne kadar deneyimlediği en tehlikeli şey olduğunu ifade eden oyuncu, küçüklüğünden beri motosikletle tehlikeli bir atlayış yapma gibi bir hayalinin olduğunu ve Görevimiz Tehlike 7 ile bunun gerçekleştiğini belirtti.