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Elon Musk’ın Yapay Zekâ Ansiklopedisi Yenilendi: Grokipedia v0.3 Yayımlandı!

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Elon Musk'ın yapay zekâ ansiklopedisi Grokipedia, v0.3 güncellemesiyle yeni logosuna, interaktif ana sayfasına ve modern tasarımına kavuştu.

Elon Musk’ın Yapay Zekâ Ansiklopedisi Yenilendi: Grokipedia v0.3 Yayımlandı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

xAI’ın Vikipedi’ye yapay zekâ destekli bir rakip olarak tasarladığı Grokipedia, durma noktasına gelen güncellemelerin ardından v0.3 sürümüyle geri döndü.

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Sitede yapılan değişiklikler yeni bir logo, tamamen yenilenmiş bir ana sayfa ve canlı düzenleme takibini kolaylaştıran arayüz düzenlemelerini içeriyor. Şirketin tasarım yöneticisi Benji Taylor da bu son gelişmeyi "yenilenen Grokipedia" sözleriyle duyurdu.

İçerikten Görseller

Elon Musk’ın Yapay Zekâ Ansiklopedisi Yenilendi: Grokipedia v0.3 Yayımlandı!
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Arayüzde önemli değişiklikler var

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Grokipedia’nın eski ana sayfası yalnızca basit bir logo ve arama çubuğundan oluşuyordu. Yeni tasarımla birlikte platforma öne çıkarılan maddeler, en çok okunanlar listesi ve son düzenlemeleri gösteren bir takip aracı eklendi. Öne çıkarılan içeriklerde kullanıcıların döndürebildiği dijital kitap modellerine yer verilirken, en çok okunanlar bölümü de yatay kaydırılabilir bir kitaplık rafı konseptiyle yeniden tasarlandı.

Makale sayfalarında ise bilgi kutularının biçimlendirmesi modernize edildi ve metin satır aralıkları sıkılaştırılarak daha rahat bir okuma deneyimi sağlandı. İlk olarak Ekim 2025'te yayın hayatına başlayan platform, uzun bir sessizlik döneminin ardından bu v0.3 güncellemesiyle birlikte xAI bünyesinde hâlâ önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

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Yapay Zeka Elon Musk Grok

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