Rockstar'ın açıklamasına göre GTA 6'nın ikinci fragmanı, tüm platformlarda tüm zamanların ilk gününde en çok izlenme sayısına ulaşan videosu oldu. Fragman, 24 saatte 470 milyondan fazla izlendi.

Tüm zamanların en çok beklenen oyunlarından biri olarak nitelendirebileceğimiz GTA 6’nın 2. fragmanı, salı günü resmen yayımlandı. Fragman, tahmin edebileceğiniz gibi kısa sürede tüm dünya gündemine oturdu ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Rockstar tarafından yapılan açıklama da bir rekor kırıldığını gösterdi.

Rockstar tarafından The Hollywood Reporter’a yapılan açıklamaya göre GTA 6 fragmanı, tüm platformlarda tarihin en büyük çıkışını yapan videosu olmayı başardı. YouTube’a özel olarak yayımlanan ve ilk gününde 93 milyon ile en çok izlenen müzik dışı video olmayı başaran ilk fragmanı da geride bıraktı.

GTA 6’nın ikinci fragmanı, ilk gününde 475 milyon izlenme aldı

Rockstar’ın paylaştığı verilere göre GTA 6’nın yeni fragmanı, tüm sosyal medya platformlarında ilk gününde toplam 475 milyon izlenme aldı. Bu da bir videonun ilk günü için tüm zamanların rekoru olarak nitelendirildi. Sadece YouTube’da ilk gününde 69 milyon izlendiğini belirtelim. Ancak X ve Instagram gibi platformlar eklenince rekor izlenmeye ulaşıldı. Bugün itibarıyla fragmanın YouTube’da 84 milyon, X’te ise 106 milyon izlendiğini belirtelim.

GTA 6 fragmanı, yalnızca fragmanın kendisinin değil, kullanılan müziğin de ilgi görmesini sağladı. Öyle ki Spotify’ın aktardığına göre fragmanda çalan The Pointer Sisters imzalı Hot Together şarkısının dinlenme sayısı, 1 günde %182.000’lik devasa bir artış yaşadı. Evet yanlış okumadınız, tam olarak yüzde 182 binlik bir artış. Bu da GTA 6’nın ne kadar büyük ve beklenen bir oyun olduğunun göstergesi.

GTA 6, 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için resmen piyasaya sürülecek.