Bundan 5 yıl önce bilgisayarlarımıza gelen GTA 5 bugün hâlâ oyunculara, uçsuz bucaksız açık dünyası ve oldukça uzun hikâyesiyle unutulmaz bir oyun deneyimi yaşatmayı başarıyor. Fakat oyunu tamamen çıktığı gibi oynamak istemeyen oyuncular GTA 5’i çeşitli modlarla zenginleştirebiliyor. GTA 5 modları nelerdir, nerelerden indirilebilir ve PC’de GTA 5 modları nasıl yüklenir gelin hazırladığımız Türkçe rehbere hep beraber göz atalım.

İlk olarak 2013 yılında Xbox 360 ve PlayStation 3 platformları için çıkan ardından 2015 yılında PC’ye gelen GTA 5 bugün hâlâ dünyanın en iyi açık dünya-suç oyunlarından biri sayılıyor. GTA 5’in devasa açık dünyası ve sayısız yan görevleri sayesinde oyun yapılabilecek birçok şey olsa da biz oyuncular olarak her zaman sevdiğimiz oyunlarda daha fazlasını arayabiliyoruz. Burada devreye giren GTA 5 modları oyunculara değişik alternatifler sunabiliyor.

GTA 5 ilk PC’ye geldiğinde, Rockstar’ın GTA 5 data dosyalarını şifrelemesi nedeniyle modların oyuna gelmesi biraz gecikmiş olsa da şu an oyuncular sayısız GTA 5 moduna bir sorun yaşamaksızın erişebiliyor. GTA 5 modları nasıl yüklenir konularında sizin için hazırladığımız Türkçe rehberde gelin hep beraber uygulamalı olarak GTA 5 modu nasıl yüklenir öğrenelim. Dilerseniz GTA 5 modlarını derlediğimiz diğer içeriğimize buradan ulaşabilirisiniz.

GTA 5 modları nasıl yüklenir?

Adım #1: gta5-mods.com sitesinden "FoV" modunu indirin.

gta5-mods.com sitesinden modunu indirin. Adım #2: İndirdiğiniz “Winrar” dosyasına sağ tıklayıp buraya ayıkla'yı seçin.

İndirdiğiniz “Winrar” dosyasına sağ tıklayıp buraya ayıkla'yı seçin. Adım #3: Çıkan dosyalardan dsound.dll ve fov dosyalarını kopyalayın.

Çıkan dosyalardan ve dosyalarını kopyalayın. Adım #4: GTA 5’ in kurulu olduğu klasörü bulun.

in kurulu olduğu klasörü bulun. Adım #5: Kopyaladığınız mod dosyalarını GTA 5 kurulum klasörüne yapıştırın.

Kopyaladığınız mod dosyalarını GTA 5 kurulum klasörüne yapıştırın. Adım #6: f ov dosyasına sağ tıklayıp “Not Defteri” ile birlikte açın.

dosyasına sağ tıklayıp “Not Defteri” ile birlikte açın. Adım #7: Açılan Not Defteri’ndeki parametleri isteğinize göre düzenleyin. Walking değeri birincil şahıs açısındaki görüş uzaklığını ayarlar. Car değeri birincil şahıs açısında araba sürerken görüş uzaklığını ayarlar. Aiming değeri birincil şahıstaki silah kullanım alanını ayarlar. Crouching değeri siper görüş açısını ayarlar. ADS değeri silahla nişan alındığındaki görüş açısını ayarlar.

Açılan Not Defteri’ndeki parametleri isteğinize göre düzenleyin. Adım #8: Değerleri ayarladıktan sonra Not Defteri’ni kaydedin.

Değerleri ayarladıktan sonra Not Defteri’ni kaydedin. Adım #9: Oyuna giriş yapıp birincil şahıs bakış açısına geçin ve modunuz kullanıma hazır.

Adım #1: gta5-mods.com sitesinden "FoV" modunu indirin.

Bu uygulamalı anlatımda kullanacağımız birincil şahıs modundaki görüş alanlarını düzenleyen"FoV" modunu buradan indirebilirsiniz.

Adım #2: İndirdiğiniz “Winrar” dosyasına sağ tıklayıp buraya ayıkla'yı seçin.

"Winrar" dosyası şeklinde indirdiğimiz FoV modunu dilediğiniz bir klasöre buraya ayıkla seçeneğine tıklayıp çıkartalım.

Adım #3: Çıkan dosyalardan dsound.dll ve fov dosyalarını kopyalayın.

Çıkarttığımız dosyalardan dsound.dll ve fov isimli olanlar ana mod dosyalarımız. Bu iki dosyayı seçip kopyalayın.

Adım #4: GTA 5’in kurulu olduğu klasörü bulun.

Eğer GTA 5 kopyanızı Steam üzerinden satın aldıysanız oyunun kurulum klasörünü "C:\program files (x86)\Steam\SteamApps\common\Grand Theft Auto V." adresinde bulabilirsiniz. Eğer GTA 5 kopyanızın nerede kurulu olduğunu bilmiyorsanız; GTA 5'in masaüstü kısayoluna sağ tıklayın, özellikler butonunu seçin ve karşınıza çıkan pencereden dosya konumu aç seçeneğine tıklayın.

Adım #5: Kopyaladığınız mod dosyalarını GTA 5 kurulum klasörüne yapıştırın.

Kopyaladığınız mod dosyalarını GTA 5 kurulum klasörüne yapıştırın ve bir sonraki adıma geçin.

Adım #6: fov dosyasına sağ tıklayıp “Not Defteri” ile birlikte açın.

İndirdiğimiz mod dosyasındaki özellikleri kişiselleştirmek için fov dosyasına sağ tıklayıp Not Defteri ile birlikte açıyoruz.

Adım #7: Açılan Not Defteri’ndeki parametleri isteğinize göre düzenleyin.

Fov dosyasına sağ tıklayıp açtığımız Not Defteri penceresindeki parametleri istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Sayfada yer alan değiştirilebilir özelliklerse şu şekilde:

Walking değeri birincil şahıs açısındaki görüş uzaklığını ayarlar.

değeri birincil şahıs açısındaki görüş uzaklığını ayarlar. Car değeri birincil şahıs açısında araba sürerken görüş uzaklığını ayarlar.

değeri birincil şahıs açısında araba sürerken görüş uzaklığını ayarlar. Aiming değeri birincil şahıstaki silah kullanım alanını ayarlar.

değeri birincil şahıstaki silah kullanım alanını ayarlar. Crouching değeri siper görüş açısını ayarlar.

değeri siper görüş açısını ayarlar. ADS değeri silahla nişan alındığındaki görüş açısını ayarlar.

Adım #8: Değerleri ayarladıktan sonra Not Defteri’ni kaydedin.

Özelleştirme işleminizi tamamladıktan sonra sol üstte bulunan Dosya kısmına giriş Kaydet seçeneğine tıklayabilirsiniz veya direkt olarak Not Defteri sayfasını kapatırken açılan uyarı penceresinde değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

Adım #9: Oyuna giriş yapıp birincil şahıs bakış açısına geçin ve modunuz kullanıma hazır.

GTA 5'e giriş yaptıktan sonra birincil şahıs bakış açısına geçtiğinizde yapmış olduğunuz değişikliklerin etkilerini görebilir ve kişisel tercihlerinize göre daha sonra tekrar fov dosyasını Not Defteri ile birlikte çalıştırıp atadığınız değerleri değiştirebilirsiniz. Artık GTA 5 kopyanıza nasıl mod yükleneceğini öğrendiğiniz için yeni modlar arayabilir ve oyunun tadını çıkartabilirsiniz.

GTA 5 için şu an; Marvel karakterlerini, değişik dizi ve film temalarını ve birçok yeni model lüks otomobili oyuna ekleyen birçok farklı modu bulunuyor. Yukarıda belirttiğimiz platformlarda gezinerek beğendiğiniz modları indirip oyununuza uygulayabilirsiniz. Fakat aşağıda belirttiğimiz mod indirme platformları her ne kadar güvenilir olarak kabul edilse de bazen bu modlar kötü amaçlı yazımlar da içerebiliyor. Bu yüzden gözünüze şüpheli gelen hiçbir modu indirmemenizi tavsiye ediyoruz.

GTA 5 modlarını bulabileceğiniz siteler:

GTA 5 modlarını indirmek için hâlihazırda birçok site ve platform bulunsa da en çok sayıda mod bulunan ve en güvenli olarak kabul edilen platformlar bu şekilde sıralanıyor. Bu platformlar arasından en çok kullanılanı ise GTA5-mods.com olarak karşımıza çıkıyor.