GTA 6'nın çıkışına günler kala resmî müzik albümü sızdırıldı.

Oyun dünyasının 13 yıldır büyük bir merakla beklediği GTA 6 için geri sayım sürerken, Rockstar Games sızıntıların önüne geçemiyor.

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Son haftalarda yaşanan yoğun bilgi sızıntılarının ardından, şimdi de oyunun resmî müzik albümünde yer alan tüm şarkı listesi ve sanatçı kadrosu internete düştü.

Sızıntı bir mağazadan gerçekleşti

Çıkış tarihine yalnızca birkaç gün kala ortaya çıkan bu yeni sızıntı, kitap ve müzik satışı yapan büyük bir perakende mağazasından çekildiği tahmin edilen bir sosyal medya videosuyla yayıldı. Saatler geçmesine rağmen yayında kalan görüntülerde, 19 Kasım 2026'da 50 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan çift plaklık özel baskının ön, arka ve yan kapakları net bir şekilde görülüyor.

Oyun içinde çok daha fazla radyo parçası yer alması beklense de bu sızıntı, resmî albümde bulunacak tüm eserleri şimdiden ortaya çıkardı. Müzik dergisi Rolling Stone da kendi kaynaklarına dayanarak sızdırılan bu listeyi doğruladı.

GTA 6'da yer alacak şarkılar

Side A

Starting from Zero – Justice (feat. Michael McDonald)

That's It – Yung Lean (feat. Future & Metro Boomin)

Ahh Yea – Playboi Carti

Rhyno – Travis Scott

Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred Again.. & Étienne de Crécy

Flower in a Hurricane – Justice (feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard)

Go Easy – Dua Lipa

Last Thing You Need – Morgan Wallen

Side B

X – Jhayco

Suzuki – Fuerza Regida

Macacoa 2000 – Rauw Alejandro

Dance With Me – Boogie Wit Da Hoodie (feat. Elkan)

Bigger – Burna Boy

Count Up – Gunna

Let's Rock – Kodak Black & Don Toliver

Wakin Up Flex – Young Thug

IKYFL – Tee Grizzly

TF? – Don Toliver

Side C

Don't Chart – Cardi B

GMA – JT

Power Trip – Jennie

Blood in Your Eyes – Tove Lo

Fast Emotion – Zara Larsson

Sweet Like Candy – Camila Cabello

Only One – Fcukers

Sanduneguea – Arca

TRDWFE – Rina Sawayama

Side D