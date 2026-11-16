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GTA 6 Çıkışına Günler Kala Oyunda Yer Alacak 34 Şarkı Sızdırıldı: Yıldızlar Geçidi Gibi!

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GTA 6'nın çıkışına günler kala resmî müzik albümü sızdırıldı.

GTA 6 Çıkışına Günler Kala Oyunda Yer Alacak 34 Şarkı Sızdırıldı: Yıldızlar Geçidi Gibi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının 13 yıldır büyük bir merakla beklediği GTA 6 için geri sayım sürerken, Rockstar Games sızıntıların önüne geçemiyor.

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Son haftalarda yaşanan yoğun bilgi sızıntılarının ardından, şimdi de oyunun resmî müzik albümünde yer alan tüm şarkı listesi ve sanatçı kadrosu internete düştü.

Sızıntı bir mağazadan gerçekleşti

Çıkış tarihine yalnızca birkaç gün kala ortaya çıkan bu yeni sızıntı, kitap ve müzik satışı yapan büyük bir perakende mağazasından çekildiği tahmin edilen bir sosyal medya videosuyla yayıldı. Saatler geçmesine rağmen yayında kalan görüntülerde, 19 Kasım 2026'da 50 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan çift plaklık özel baskının ön, arka ve yan kapakları net bir şekilde görülüyor.

Oyun içinde çok daha fazla radyo parçası yer alması beklense de bu sızıntı, resmî albümde bulunacak tüm eserleri şimdiden ortaya çıkardı. Müzik dergisi Rolling Stone da kendi kaynaklarına dayanarak sızdırılan bu listeyi doğruladı.

GTA 6'da yer alacak şarkılar

Side A

  • Starting from Zero – Justice (feat. Michael McDonald)
  • That's It – Yung Lean (feat. Future & Metro Boomin)
  • Ahh Yea – Playboi Carti
  • Rhyno – Travis Scott
  • Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred Again.. & Étienne de Crécy
  • Flower in a Hurricane – Justice (feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard)
  • Go Easy – Dua Lipa
  • Last Thing You Need – Morgan Wallen

Side B

  • X – Jhayco
  • Suzuki – Fuerza Regida
  • Macacoa 2000 – Rauw Alejandro
  • Dance With Me – Boogie Wit Da Hoodie (feat. Elkan)
  • Bigger – Burna Boy
  • Count Up – Gunna
  • Let's Rock – Kodak Black & Don Toliver
  • Wakin Up Flex – Young Thug
  • IKYFL – Tee Grizzly
  • TF? – Don Toliver

Side C

  • Don't Chart – Cardi B
  • GMA – JT
  • Power Trip – Jennie
  • Blood in Your Eyes – Tove Lo
  • Fast Emotion – Zara Larsson
  • Sweet Like Candy – Camila Cabello
  • Only One – Fcukers
  • Sanduneguea – Arca
  • TRDWFE – Rina Sawayama

Side D

  • All Again – Rose Gray
  • Crazy for You – Lana Del Rey
  • Largate – Kali Uchis & Helado Negro
  • No Me Busques – Omar Apollo
  • Bright Lights, Big City – Keith Richards
  • Stone Cold Krazy Luuv – Jesse Johnson & DāM-FunK
  • Overtown Lights – Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper
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