Önümüzdeki yıl çıkacak GTA 6'nın çok beklenen 2'inci fragmanı dün resmen yayımlandı. Biz de bu fragmanda gözünüzden kaçmış olabilecek bazı detayları derledik.

Tüm zamanların en çok beklenen oyunu diyebileceğimiz GTA 6’nın 2’inci fragmanı dün resmen yayımlandı ve dünya gündemine oturdu. Rockstar, fragmanla birlikte 26 Mayıs 2026’da çıkacak oyunun karakter bilgilerinden harita detaylarına kadar birçok önemli ayrıntıyı da bizlerle buluşturdu.

Tabii ki GTA 6 fragmanında oyunda bizi nelerin beklediğini gösteren birçok farklı detay da vardı. Biz de bu içeriğimizde GTA 6 fragmanında gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz detaylara göz atıyoruz.

Eski bir asker olan Jason'ın dövmeleri

GTA 6’nın 2 ana karakterinden biri Jason isimli karakter olacak. Suçlular arasında büyüyen bu karakterin vücudunda pek eşi benzeri olmayan dövmeler yer alıyor. Bunlardan biri büyüdüğü bölgeyi gösterirken bir diğeri ise kuru kafalı bir dövme. Bu ikinci dövme Jason’ın eski bir asker olduğunun bir göstergesi olabilir. Zaten Rockstar da sitesinde karakterin eskiden orduda olduğunu doğrulamıştı.

Bira şişesinden baloncuk bile çıkıyor

Rockstar'ın ne kadar küçük detaylara dikkat eden bir şirket olduğunu önceki oyunlarından biliyorduk. Uzun yıllardır geliştirilen GTA 6'da da bunu fazlasıyla göreceğiz. Örneğin fragmandan bir sahnede, içi dolu bira şişesinin içinden baloncuklar çıktığı bile görülebiliyor.

Spor yaparak kaslarınızı geliştirebilme ihtimalimiz var

Fragmanın bir kısmında Jason karakterinin plajda spor yaptığını görüyoruz. Bu, oyunda yer alabilecek yeni bir mekaniğin habercisi olabilir. Spor yaparak karakterin kaslarını geliştirip daha güçlü hâle geldiğini görebiliriz.

Haritada bir yerin görüntüsünü almak yasak

GTA 6’da telefonumuz olacağını biliyoruz. Bu cihazla aramalar yapma, görüntü çekme gibi şeyler sunulacak. Fragmandaki bir mekânda ise “Çekim yapmak yasaktır” ifadesi yer alıyor ve altında bir numara bulunuyor. Muhtemelen burada gerçekten çekim yapılamayacak, yapıldığında sorun çıkacak. Numarayı oyundaki telefondan aradığımızda ise bir NPC’ye ulaşmamız muhtemel.

Ölülere atıfta bulunan duvar resimleri

Dikkat çeken bir detay, duvarlarda hayatını kaybetmiş insanlar için oluşturulmuş grafitiler yer alması. Bunun nedenini bilmiyoruz ancak oyunun gerçekçiliğini artırdığını kesinlikle söyleyebiliriz. Sadece GTA 6 dünyası için yapılma ihtimalleri de var ancak bu kişilerin kendilerine has hikâyeleri de olabilir.

Lucia’nın saç hareketleri oyunun gerçekçiliğini bir kez daha gösteriyor

Fragmanda en çok dikkat çeken kısımlardan biri şüphesiz oyunun fizikleriydi. İnsan vücutlarından şehir detaylarına kadar birçok konuda gerçeği aratmayan grafikler göreceğiz. Örneğin bir soygun kısmında Lucia’nın saçı hareket ve yer çekimine göre hareket ediyor. Bu etkileyici saç fiziği, oyunun ne kadar gerçekçi olacağını gösteriyor.

Farklı dövüş mekanikleri

GTA deyince silahlar gelse de yakın dövüş de büyük önem taşıyor. Fragmandaki detaylarda, yeni dövüş mekanikleri yer alabileceğini de görebiliyoruz. Örneğin yukarıda gördüğünüz ekran görüntüsünde Lucia, yukarıya doğru bir tekme atıyor. Red Dead Redemption 2’ye benzer, daha gelişmiş dövüşleri bu oyunda görme ihtimalimiz yüksek. Böyle bir gelişme, oynanışı ciddi anlamda iyileştirecektir.

PlayStation 5 benzeri konsol ve kontrolcüler

Bir başka detay ise ikilinin masasında PlayStation’a benzeyen kontrolcülerin ve oyun kumandalarının yer alması. Bu da GTA 6’nın gerçek hayattan yansımalara sahip olabileceğini ve oyun oynama gibi şeylerin oyunda yer alabileceği anlamına geliyor.