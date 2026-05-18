GTA 6 Ön Sipariş Fiyatı Sızdırılmış Olabilir: Peki Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İtalyan bir perakendeci, GTA 6'nın ön sipariş fiyatını erkenden listeledi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yılın en çok beklenen yapımlarından GTA 6, Avrupa'da sürpriz bir gelişmeyle gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta GTA 6 ön siparişlerinin 18 Mayıs tarihinde başlayacağına işaret eden söylentilerin ardından İtalyan perakendeci Showgame bu adımı atan ilk isim oldu.

Perakendecinin internet sitesinde GTA 6 hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X platformları için 69,90€ fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu. Bu fiyat politikası oldukça şaşırttı çünkü herkes çok daha yüksek bir meblağ bekliyordu.

Resmî mağazalardan henüz ses yok

Şu an için PlayStation Store gibi resmî dijital platformlarda GTA 6 henüz ön siparişe açılmış değil ancak Avrupa'daki bir perakendecinin bu hamleyi yapmış olması, diğer büyük satış kanallarının da yakında listelemelere başlayacağının güçlü bir sinyali.

Sektördeki genel hava, İtalyan perakendeci Showgame'in Take-Two Interactive tarafından resmî olarak belirlenen ön sipariş başlama saatini yanlış anladığı ve erkenden düğmeye bastığı yönünde.

Peki fiyat doğruysa Türkiye fiyatı ne kadar olur?

GTA 6 eğer belirtildiği gibi 69.90€ fiyat etiketiyle satışa sunulursa, benzer fiyattaki oyunların Türkiye fiyatlarına göz attığımızda 3.999 TL gibi bir ön sipariş fiyatı görmemiz muhtemel.

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

