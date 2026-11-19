Telefonları lüks malzemelerle yeniden tasarlayan Caviar, GTA 6’dan esinlenen Galaxy Z Fold 8 serisini tanıttı.

Caviar, yeni Most Wanted koleksiyonu için GTA 6’nın Vice City’sinden esinlenmiş. Koleksiyondaki Galaxy Z Fold 8’i standart modelden ilk bakışta ayıran şey, kasasındaki altın kaplama ayrıntılar.

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Ocean Drive adını taşıyan bu katlanabilir telefondan dünyada yalnızca 19 adet var. Caviar, kasayı tasarlarken Miami sokaklarının mimarisinden esinlenmiş.

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Miami’nin çizgileri, GTA’nın altı yıldızı

Titanyum gövdeye iki kat 24 ayar altın kaplama uygulanmış. Yüzeye kazınan geometrik desenler ve dalga biçimleri, Florida’nın South Beach bölgesindeki Art Deco yapılardan esinleniyor. Art Deco, geometrik çizgilerin ve süslemelerin öne çıktığı bir tasarım anlayışı.

Altı yıldızlı rozetin kaynağıysa doğrudan GTA. Oyunda polis takibinin ne kadar sıkı olduğunu gösteren aranma seviyesi, burada telefonun arkasına işlenmiş.

Donanım aynı, fiyat 11.130 dolardan başlıyor

Caviar kasayı baştan tasarlamış ama telefonun iç donanımına dokunmamış. Yine de Ocean Drive tasarımlı Galaxy Z Fold 8’i almak için en az 11.130 doları (yaklaşık 562 bin TL) gözden çıkarmak gerekiyor. Ultra modelinde başlangıç fiyatı 11.560 dolar, yani yaklaşık 583 bin TL. Bir de 1 TB depolama isteyenler için Ultra’nın fiyatı 12.270 dolara, yani yaklaşık 619 bin TL’ye çıkıyor.